Dubbel paspoort na Brexit onnodig

Mochten ze hun positie na de Brexit alleen kunnen veiligstellen door de Britse nationaliteit aan te nemen, dan behouden ze in dat geval ook het Nederlands paspoort.

Bedenk dat de Britten ook flink wat landgenoten elders in de EU hebben wonen, en dus ook belang hebben bij goede afspraken

Een deel van de 100.000 Nederlanders om wie het gaat, heeft hierom gevraagd. Zij hebben weinig vertrouwen in de Britse inzet op dit punt. Ze vrezen dat hun positie gebruikt kan worden bij de onderhandelingen over het Britse afscheid van de Europese Unie.

Dat zou een treurige zaak zijn, maar het is nog te vroeg om te zeggen of die vrees terecht is. Bedenk dat de Britten ook flink wat landgenoten elders in de EU hebben wonen, en dus ook belang hebben bij goede afspraken. Dat neemt niet weg dat de mensen om wie het gaat, nu wel in onzekerheid verkeren, en dat is vervelend. Men is immers naar Engeland vertrokken in het volste vertrouwen dat het land bij de EU zou blijven.

Is het werkelijk zo dat iemand met twee paspoorten een verdeelde loyaliteit heeft, en daardoor minder goed integreert?

Toch is het terecht dat het demissionair kabinet dit verzoek niet inwilligt. Nederland volgt nu eenmaal de lijn dat een dubbele nationaliteit ongewenst is. Voor mensen die het in het thuisland onmogelijk wordt gemaakt de oorspronkelijke nationaliteit in te leveren, zoals Marokkanen, wordt het met frisse tegenzin toegestaan. Maar andere migrantengroepen vragen we net als iedereen om dat eerste paspoort in te leveren.

Bij dat regeringsstandpunt zijn vraagtekens te zetten. Is het werkelijk zo dat iemand met twee paspoorten een verdeelde loyaliteit heeft, en daardoor minder goed integreert? De PVV vindt van wel, partijleider Wilders ging zelfs zover vraagtekens te zetten bij de dubbele nationaliteit van Kamervoorzitter Arib – waaraan zij als Marokkaan zoals gezegd nu eenmaal niets kan doen. Maar ook wie een andere politieke voorkeur heeft, kan voorstander zijn van duidelijkheid: men heeft maar een enkel paspoort, doet mee aan verkiezingen voor één landelijke regering, om maar een voorbeeld te noemen.

Op dit moment hangt de consensus nu die kant op, en niet zonder reden. En als de lijn voor de een getrokken wordt is het niet wenselijk de ander er zomaar overheen te laten wandelen. Zeker niet zonder een fundamenteel debat over het verband tussen twee paspoorten en integratie. Die discussie is de laatste tijd niet gevoerd en daarom zou het onverstandig zijn een uitzondering te maken voor de groep Nederlanders in Groot-Brittannië.

Blijft staan dat hun positie goed geregeld moet worden door de onderhandelaars van de EU en de Britten. Dat kan heel goed zonder een dubbel paspoort.

