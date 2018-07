Dring de bevolkingsgroei terug door te investeren in de economieën in Afrika

Singer beseft dat we dit niet kunnen afdwingen en ziet alleen de optie van beter onderwijs aan vrouwen en meisjes. Het probleem concentreert zich op de hoge geboortecijfers in Afrika.

Laten we naar onze eigen geschiedenis kijken. Zonder migratie zou de bevolking in Nederland krimpen in plaats van groeien. In de vorige eeuw nog waren de protestanten bevreesd overvleugeld te worden door de rooms-katholieken met hun grote gezinnen. Het viel mee; ook die gezinnen werden kleiner. Dat geldt ook voor migranten.

Meer welvaart, kleinere gezinnen

Populisten wezen op de grote gezinnen van migranten en ook dat werd door de tijd opgelost. Sociologisch gezien zijn er een paar trends aan te wijzen. Er gaat aan een afname van het geboortecijfer altijd een daling van het sterftecijfer vooraf. Ook meer welvaart leidt tot kleinere gezinnen.

In de bevolkingspiramide van het CBS is goed zichtbaar dat rond 1970 de bevolkingsgroei afneemt als gevolg van de introductie van de pil. Dit effect wordt ongeveer 30 jaar later in afgezwakte vorm zichtbaar omdat de groep vruchtbare vrouwen geboren voor de krimp van 1970 klaar is met kinderen krijgen. Minder moeders, dus minder kinderen.

Met onze export maken we lokale economieën kapot. We willen marktwerking, maar er is geen sprake van een eerlijke markt

Vanuit onze geschiedenis weten we dus dat de volgende maatregelen serieus kunnen bijdragen aan een verminderde bevolkingsgroei. Investeer in gezondheidszorg en dring de kindersterfte terug. Investeer in onderwijs voor vrouwen en meisjes. Zorg voor toegankelijkheid van anticonceptie. Investeer in het terugdringen van armoede.

Wat betreft het terugdringen van armoede is het van belang dat we economieën van Afrikaanse landen echt een kans geven. Zolang er voor elke euro die we aan ontwikkelingssamenwerking geven meer dan 20 euro terugkomt onze kant op, houden we de armoede in stand.

Met onze export maken we lokale economieën kapot. We willen marktwerking, maar er is geen sprake van een eerlijke markt. Producten worden met behulp van landbouwsubsidies geëxporteerd en producten uit Afrika worden geweerd met heffingen. Bevolkingsgroei terugdringen kost tijd, maar economieën in arme landen stimuleren door eerlijk handel kan morgen geregeld worden (met een overgangsregeling voor de boeren hier).