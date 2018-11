Dring als buitenstaander je normen, waarden en gewoonten niet op aan de autochtone groep

Het kind uit het rijk dat hypermoderne wapens produceert, werd gevloerd door prehistorisch wapentuig: pijlen, bogen en speren. Ik heb de laatste dagen heel wat opgezocht en gelezen over het volk der Sentinelezen, nog geen 150 mensen schat men.

Mijn fascinatie stamt uit 2004 door de foto die werd genomen vanuit een helikopter die boven het eiland Noord-Sentinel vloog. Je zag twee halfnaakte mannen die hun pijlen op de vliegende indringer richtten. Omdat de tsunami dood en verderf in de regio had gezaaid, wilde de Indiase kustwacht het eiland en de eventuele slachtoffers of overlevenden observeren. Dit kleine volk wordt beschouwd als het meest ge­ïsoleerde ter wereld. Contact van de buitenwereld met de eilandbewoners is taboe vanwege het risico op ziekten waartegen de Sentinelezen niet zijn beschermd, omdat ze sinds mensenheugenis in autarchie leven. Er wordt gesproken van een isolement dat al 60.000 jaar duurt.

Gisteren zag ik ook een video die jaren geleden werd gemaakt vanaf een boot. Ook toen gedroegen de autochtonen zich uiterst agressief en schoten ze op de mogelijke indringers. Tussendoor zag je die donkere gedaanten op het strand een soort krijgsdans uitvoeren die bij mij best angstaanjagend overkwam: wijdbeens zijwaarts springend, met beide vuisten in de lucht. Men vermoedt dat de Sentinelezen ooit uit Afrika zijn vertrokken en zich tienduizenden jaren geleden in hun nieuwe regio hebben genesteld. ­Deze primitieve eilandbewoners hebben niets van onze correctieve ontwikkeling meegekregen en hun sociale normen en waarden zijn vrij van invloed van buitenaf gebleven. Dit betekent dat ze wellicht de exacte reproductie zijn van wat onze verre voorouders moeten zijn geweest.

Je zou dus kunnen stellen dat de Sentinelezen de mens, een jager-verzamelaar, in zijn natuurlijke oorsprong vertegenwoordigen. Een individu dat van nature zijn groep tegen anderen wil beschermen en indringers niets anders dan de dood te bieden heeft. De mens als eeuwige krijger die, ondanks al zijn ontwikkelingen, zijn ingebouwde agressiviteit in de loop der eeuwen met strijd en oorlogen heeft gevoed. Tot op de dag van vandaag. Een pessimistische constatering geef ik toe.

Gulden regel

Een andere constatering ligt besloten in de dood van de jonge avonturier/missionaris met de bijbel in zijn hand. Ga niet als buitenstaander tegen de menselijke natuur in en probeer niet je religieuze doctrines, je ideologische zekerheden, je normen, waarden en gewoonten op te dringen aan een autochtone groep. Dat vindt niet alleen het Sentinelezenvolk niet fijn, maar in het algemeen ook hun afstammelingen, die we min of meer zijn, niet. Het blijft een gulden regel, die van de heilige Ambrosius van Milaan : Als u in Rome bent, leef als de Romeinen.

