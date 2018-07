Dries Roelvink kleurt Radio 1, met dank aan Donald Trump

Die programma’s hadden te veel het perspectief van de ‘hogeropgeleide kosmopolitische Nederlander’.

Als je het zo bekijkt, heeft Dries Roelvink veel te danken aan Trump. De volkszanger uit Amsterdam is sinds dit jaar elke ochtend te horen op Radio 1, om commentaar te geven op het wereldnieuws. Voorheen bekend als zanger van matig succesvolle hits als ‘Ja ja, ik kom, ik kom eraan’, geeft hij nu opinies over integratie, het klimaatprobleem of de brexit.

Van alle vreemde bochten waarin de publieke omroep zich, ook voor 2016 al , heeft gewenteld om de stem des volks te laten horen, leek dit wel de mafste. Toen kwam de verrassing: Dries Roelvinks columns zijn behoorlijk leuk. Vaak zijn ze de relativerende noot aan het slot van een heftige Radio 1-discussie.

Dries Roelvink vertelt, op het terras van een luxe Amsterdams hotel, ook na de zomer gaat hij weer Radio 1-columns maken in het programma van presentator Sven Kockelmann. De KRO-NCRV is tevreden. Roelvink zelf ook: hij weet niet wat hem overkomt, al die reacties. Het hoogtepunt van de afgelopen maanden? Zijn bezoek aan de Tweede Kamer, op uitnodiging van SGP-leider Kees van der Staaij. Samen poseerden ze in de bankjes.

Ga er maar aanstaan

Hij wil de stem van de straat zijn. “Dat is iets anders. Dan loop ik in gedachten de Albert Cuyp-markt op. Wat zouden de mensen daar vinden van het onderwerp op Radio 1? Dat probeer ik erin te brengen.” Hij geeft ook commentaar op politici in de uitzending, soms met een flauwe grap, vaak serieus. “Dan leef ik me in: als ik Wiebes zou zijn – ga er maar aanstaan.”

Nu heeft hij reces. Over Stef Blok had hij graag een column gemaakt. "Die ging het schip in." Roelvink is druk: hij is ook muzikaal bezig met een ‘herpositionering’. In september staat hij in Paradiso, met covers van Bowie en Prince. De kaarten vlogen weg.

En dat allemaal omdat Trump gekozen werd.

