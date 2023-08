Drag queens maken vrouwen niet belachelijk, ze bekritiseren het patriarchaat

Hoge hakken, opplakwimpers: het kan lijken of drag queens stereotype vrouwbeelden versterken. Volgens Renske Wienen is die kritiek onterecht.

Waarom is blackface (witte artiesten die hun gezicht zwart schminken) verkeerd, terwijl drag (mannen die zich kleden als vrouwen) wordt gezien als kunst? Die vraag stelde Jolande Withuis onlangs in deze krant. Aangezien haar betoog lezers weinig informatie verschaft om een eigen conclusie te trekken, wil ik wel even meedenken.

In april lag het Rotterdamse cultureel centrum LantarenVenster onder vuur, omdat het een Drag & Kids voorleesmiddag organiseerde. Conservatieve en rechtse groepen zoals De Roze Leeuw, Voorpost en Forum voor Democratie waren woest dat dragqueens en kinderen zo in contact met elkaar kwamen en wilden voor de deur demonstreren. Na een week van aanvallen op drag- bars en dragqueens, organiseerde ik met verschillende dragmanagementbureaus een tegenprotest. De boodschap? Drag is kunst, geen misdaad.

Opmerkelijk genoeg waren er weinig mannen tussen onze demonstranten. De voorlezende queens waren Ma’MaQueen (non-binair) en Xtra Xceptit (een cis vrouw), en de groep bestond voornamelijk uit niet-mannelijke enthousiastelingen. Opmerkelijk, want Withuis vindt het als vrouw onaangenaam dat de dragqueen-uitdossing doorgaat voor wezenlijk ‘vrouwelijk’. En wie niet ziet dat ‘hoerige houding en kleding’ vrouwen beledigt, zou zijn verblind door de modieuze ideologie van het intersectionalisme.

Blinde vlek

Ik zie dat anders. Het herkennen van onderdrukking bij een ander, maakt dat we voor elkaar opkomen. De blinde vlek zit juist in het hokjesdenken waar Withuis zich in haar column in vastbijt.

Waarom wordt drag afgeschilderd als een eenheidsworst, terwijl ze juist een diversiteit aan identiteiten representeert? Drag wordt al eeuwen beoefend door queer vrouwen, mannen en alles wat niet binnen die hokjes valt. Dat veel mensen drag alleen zien als ‘mannen die zich verkleden als vrouw’, komt door wat we zien in media. Ja, als je inderdaad aanneemt dat drag alleen iets voor mannen is, en dan ook nog tactisch verzwijgt dat de queer community ook onderdrukt wordt, dan voelt drag inderdaad ‘seksistisch-naargeestig’.

Withuis en ik zijn het eens dat femicide, moord op vrouwen, verschrikkelijk is en dat mannen daar de geweldpleger zijn. Maar het zijn ook bijna altijd mannen die geweld plegen tegen trans en non-binaire mensen. En tegen homomannen. De strijd tegen dit geweld verbindt. Drag is niet een strijd tussen de seksen. Als het al een strijd is, dan een tegen die onderdrukking die ons als gemeenschap bindt.

Zich onderdrukt wanend

Zijn er dan geen mannen die vrouwen belachelijk maken in hun drag act? Ja, natuurlijk wel. Net zoals er witte drag artiesten zijn die blackface opsmeren: walgelijk. Racisme en vrouwenhaat verdwijnen niet magisch als je een nepwimper opplakt. Maar dat een ‘zich onderdrukt wanende groep’ het recht claimt gevrijwaard te blijven van kritiek, zoals Withuis schrijft, negeert de realiteit. Hoe vaak krijg ik als lesbienne niet de kritiek dat mijn bestaan mensen iets ‘door de strot duwt’? Hoe vaak hoort Sylvana Simons dat ze ‘te boos is’, als ze kalm in de Kamer staat? Zijn regenboogvlaggen verbranden of dragartiesten aanvallen geen misselijkmakende vormen van kritiek?

Dit soort ‘kritiek’ moeten we bestrijden. Niet omdat we denken het monopolie te bezitten op het ware woke city leven. Maar omdat we in een context staan: een geschiedenis waarin onze identiteit ons in gevaar heeft gebracht. Als we iedereen die die context benoemt of het gevolg van een opmerking aankaart, meteen wegzetten als betweter, verdringt dat juist de open discussie.

Drag is een vorm van kritiek. Tegen de truttige en patriarchale denkbeelden die ons ervan weerhouden een hoerige hak aan te trekken. Tegen preutse overtuigingen die bij een Zomercarnaval een dansstijl verbieden, tegen conservatieven die bezwaar maken tegen een voorleesdag. Ik vind kritiek in een glitterjurk interessanter dan zo’n stoffige column.

Renske Wienen

Campaigner bij DeGoedeZaak op thema’s als vrouwenrechten, LHBTI-rechten en discriminatie.

