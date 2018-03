Dordrecht was zo mooi, dat Franse schilders er verliefd op werden

In het oudere publiek dat zich dik gekleed laaft aan het flauwe winterzonnetje bij café 't Peerdt. In de chihuahua in z'n warme jas op datzelfde terras. In het klokgebeier van de Grote Kerk, weergalmend door de stille straat. Of in het gedicht van wijlen Jan Eijkelboom bij het Dordrechts Museum: 'Als ik gestorven ben zal in de tuin van dit museum boven het warrig bladerengeruis een merel net zo helder zingen op net zo'n late voorjaarsdag. En ik, ik zal er niet meer zijn om door dit zingen te vergeten dat ik moet sterven mettertijd.'

Een ontroerend gedicht omdat de bittere dood een soort zachte glans krijgt: de merel met zijn troostende zang doet je, al is het maar voor even, het onafwendbare vergeten. Er zit ook iets eeuwigs in: het sjilpen gaat altijd door.

Gewoon Dordt Tja, zo filosofeer je wat af, kleumend bij de museumpoort. Maar vooruit, de oudste stad van Holland is het waard om te worden bezongen. 'Gewoon Dordt', wil een verkiezingsposter ons doen geloven, maar Dordt is helemaal niet gewoon. Het is een stad van kunstenaars. Van Jan Eijkelboom, van Ary Scheffer, Albert Cuyp en Johan Barthold Jongkind. Franse schilders maakten dankzij de schilder Jongkind kennis met Dordrecht Over de laatste schilder is in genoemd museum een mooie tentoonstelling te zien. Met name over hoe hij, als voorloper van de impressionisten, kunstbroeders als Monet en Boudin beïnvloedde. Direct al na de entree zie je het 'bewijs': naast De Nieuwe Haven van Jongkind (foto boven) hangt De Voorstraatshaven van Boudin (onder). Franse schilders maakten dankzij Jongkind kennis met Dordrecht. En ze werden er verliefd op. 'In de negentiende eeuw de mooiste stad van Nederland' jubelt het expositie-filmpje.