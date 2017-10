Dopingzondaar Lance Armstrong blijft een kwaadaardige manipulator

Al die gele truien zijn hem nu officieel afgenomen en wat nog in de woonkamer van de Amerikaan hangt is niets meer dan vergeeld textiel. Maar was de sanctie niet buitenproportioneel en, met de kennis van nu, zelfs onterecht?

Na ontelbare doping- en corruptieschandalen weten we nu toch dat topsport tot op het bot is geïnfecteerd. Dat sportbestuurders met hun ‘hebzucht’ en ‘doofpotten’ nog ‘verdorvener’ zijn dan gedrogeerde sporters. Ook de auteur van het stuk is, vijf jaar na de ontmaskering van Armstrong, van zijn aanvankelijk harde oordeel over ‘crimineel’ Lance teruggekomen: ‘Ik ben aanvankelijk spijkerhard maar met de jaren begint dat te kantelen. Er komt twijfel en nuance, en oog voor de hypocrisie.’

Ik heb het stuk van Boers dubbel en dwars gelezen en heb er niet de elementen in kunnen vinden die van essentieel belang zijn om tot het kwaadaardige personage dat Armstrong was door te dringen. Want het gaat hier niet alleen om spuitjes in de linkerbil en leugens om dit te verdoezelen. Die ontbrekende elementen vormen het morele aspect van het geval Armstrong.

Wie tegen hem wilde getuigen werd bedreigd en kon een helse behandeling verwachten.

Allereerst het onbeschaamde misbruik dat de renner maakte van zijn overwonnen ziekte om een mistgordijn om zijn dopinggebruik te trekken. Armstrong kreeg in 1996 teelbalkanker met uitzaaiingen naar de longen en hersenen. Kans op overleven: minder dan 50 procent. Drie jaar later won Armstrong zijn eerste tour. Om die zege bouwde hij kundig zijn imago van ex-kankerpatiënt die genezen en schoon de grootst denkbare trofee in het mondiale wielrennen had gewonnen. Hij stichtte de Lance Armstrong Foundation en gaf miljoenen kankerpatiënten hoop.