Doorbreek het taboe op een vaccinatieplicht en weeg het af tegen andere maatregelen

Tijdens de laatste persconferentie op 26 november werd weer een hele trits coronamaatregelen afgekondigd. Onduidelijk bleef hoe we op langere termijn met het virus om zullen gaan. Het is niet uitgesloten dat we nog vele winters met hetzelfde probleem zitten. Het dilemma werd door OMT-lid Marc Bonten helder samengevat: “Ze proberen code zwart, zware maatregelen én vaccinatiedwang te voorkomen. Die drie zaken gaan niet samen.” Het is tijd om de maatschappelijke en politieke discussie over deze zaken nú breed te voeren.

Het overwegen van een vaccinatieplicht is op dit moment taboe. Voor de zomer was De Jonge er stellig over: “Nu niet en nooit niet”. Ook medici onderstrepen in het publieke debat vooral het absolute karakter van individuele keuzevrijheid en het recht op lichamelijke integriteit. Maar dat grondrecht is niet absoluut en kan worden beperkt in het licht van andere grondrechten die ermee botsen.

Volgende week anders

In meer dan honderd andere landen geldt al langer een vaccinatieplicht voor verschillende ziekten. In het debat doen we tot nu toe steeds alsof vaccinatieplicht statisch is. Maar de afweging kan op ieder moment anders uitvallen. Klonk vaccinatieplicht drie weken geleden misschien als disproportioneel, volgende week kan het toch redelijk klinken, als de avondlockdown-maatregelen niet het gewenste effect blijken te hebben. Juridisch is het invoeren van een vaccinatieplicht mogelijk. Dit jaar april bepaalde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een Tsjechische zaak dat een vaccinatieplicht voor kinderdagverblijven niet in strijd is met het recht op privéleven.

Het Europese recht toetst maatregelen op drie elementen. Ten eerste moet de maatregel geschikt zijn. Het is logisch dat de instroom in de ziekenhuizen en de verspreiding van het virus kleiner zouden zijn als alle volwassenen gevaccineerd waren, omdat vaccins bewezen effectief zijn. Een vaccinatieplicht draagt bij aan een hogere vaccinatiegraad en lijkt daarmee geschikt. Een complexe uitvoering en handhaving doen juist afbreuk aan de geschiktheid. Door de omikronvariant kan de beoordeling ook weer anders uitvallen, als deze variant dominant wordt en huidige vaccins geen bescherming meer bieden. Het verplichten van niet-effectieve vaccins is dan niet toereikend.

Ten tweede moet zo’n plicht noodzakelijk zijn, omdat er geen redelijke alternatieven voorhanden zijn. Een argument tegen een (vaccinatie) plicht kan zijn, dat er nog andere paden bewandeld kunnen worden. Denk aan het beter informeren van burgers. Acties waarbij artsen objectieve informatie verstrekken in wijken met een lage vaccinatiegraad zijn succesvol, maar de vraag is of het voldoende is.

Botsende grondrechten

Een derde element van de toets vormt de proportionaliteit. Het Europese recht verlangt een juist evenwicht tussen botsende grondrechten. Zeker als een vaccinatieplicht kan voorkomen dat andere rechten beperkt worden, zal een plicht sneller evenredig zijn. Denk daarbij vooral aan het recht op reguliere levensreddende zorg. Of denk aan het recht op onderwijs van meer dan twee miljoen kinderen, dat in het geding komt bij een scholensluiting. Zulke inperkingen staan in geen verhouding tot de beperkte risico’s op bijwerkingen van vaccinatie, hoewel een toenemende polarisatie deze balans kan veranderen.

Men kan verschillend naar deze drie voorwaarden kijken: één uitkomst is niet gegarandeerd. Een maatschappelijk en politiek debat is evenwel onvermijdelijk en zal op zorgvuldige en geïnformeerde wijze in de Tweede Kamer, op straat of in burgerfora moeten worden gevoerd. Samen tegen corona betekent ook gezamenlijk een weloverwogen koers bepalen.

