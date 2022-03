Door Poetin graaf ik naar mijn eigen Oekraïense wortels

Op de sociale media is het oppassen geblazen als je per ongeluk de Poetin-adepten wekt. Als een begraven meute uit Transsylvanië springen ze uit hun kisten vol duisternis om subiet hun hoektanden in je proza te zetten. Maar tussen voorspelbare reacties, soms geurend naar het zenuwgif novitsjok, was er een die me onlangs even deed verstijven. Iemand schreef dat mijn al te geprononceerde solidariteit met het aangevallen land kwam door mijn Oekraïense afkomst. Zou het? Zouden die tranen die mijn ogen soms vullen bij het zien van zoveel ellende hun bron in mijn bloedbanen putten? Kruipt Oekraïens bloed waar het niet kan gaan?

Ik ben hem zeker niet vergeten die Vassili Efimenko, zoon van Nadejda Goutcharoff en Jacques Efimenko die in 1894 in Vovtsjansk werd geboren en 51 jaar geleden in het Franse Autheuil stierf. Het was een grootvader van weinig woorden die zijn zware kozakstem met steenkolenfrans verfraaide. Op een dag, zittend aan de keukentafel, wees hij naar een insectje dat op zijn kale hoofd was geland en zei tegen mij: “Kijk mier rent op hoofd”. Ik moest natuurlijk lachen, allang wetend dat die vervloekte Franse lidwoorden niet aan hem waren besteed. Vassili was tijdens de Russische revolutie (1917) zijn land en het communisme ontvlucht. Vanaf de dag dat hij voet aan Franse wal zette, brak hij alle trossen die hem met zijn verleden nog verbonden. Hij weigerde later ook consequent mijn vader het Russische idioom te leren. En toen zijn eigen broer contact met hem probeerde te leggen, hield hij zich muisstil. Van een broer die politiecommissaris was in de Sovjet Unie, moest hij helemaal niets meer hebben.

Ik wist niet beter dat mijn opa een Rus uit Rusland was. Over Oekraïne, onderdeel van het Sovjetrijk, werd er nooit gesproken. Bovendien, ik was zelf in Algerije geboren en leefde sinds mijn vijfde in Frankrijk: wat was er dan zo Oekraïens aan mij? Met enige gêne geef ik toe dat ik nu pas, door de Poetin-agressie, een stukje wortels van Vassili ben gaan opgraven op internet. Vovtsjansk, in het Oekraïens ‘Вовчанськ’ is een stadje dat bij de volkstelling van 2013 19.082 inwoners telde, het dubbele vergeleken met het geboortejaar van Vassili Efimenko. Hoe de situatie in Vovtsjansk nu is, weet ik niet, wel dat het stadje op 75 kilometer ligt van Charkov.

Van Charkov zijn er vreselijk beelden te zien en in die regio is het leed van de burgerbevolking onbeschrijfelijk. Deze week interviewde RTL-Nieuws Snezhana Valerievna (34) uit Charkov die net als haar broer en haar moeder, na acht dagen en nachten van Russische bombardementen, geen huis meer heeft: “Charkov is vernietigd”, vertelt Snezhana vanaf haar nieuwe schuilplaats, “Mensen gaan er dood. Ook mensen die ik ken.” En dan moet ik denken aan de opmerking van die onbekende op de sociale media en vraag ik me af: moet je per se wat druppels Oekraïens bloed bezitten, geërfd van een lang geleden overleden opa, om te constateren dat Poetin niets anders is dan een barbaarse moordenaar, een oorlogsmisdadiger zonder scrupules?

