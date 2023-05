Door Oekraïne kregen waarheden die versleten waren geraakt een betekenis-injectie

Vorig jaar al werd er, in elk geval bij de dodenherdenking waar ik was, expliciet stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne, en ook bij de Oekraïense vluchtelingen die zich bij ons hadden gevoegd; ze brachten de oorlog mee naar het plein waar we stonden. Het zal dit jaar niet anders zijn geweest, of wellicht nog uitgebreider, vanwege het bezoek van Zelensky aan Den Haag.

Het geweld hier niet ver vandaan, de zwaarste strijd in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog, heeft een scherpe actuele dimensie gegeven aan ons herdenken en vieren. Waarheden die versleten waren geraakt door overvloedig gebruik, kregen een betekenis-injectie; het was plotseling weer heel duidelijk dat je geen bevrijding kunt vieren als je niet eerst de doden hebt herdacht en dat waar één mens wordt vermoord, de hele mensheid wordt vermoord.

De abstractie van die woorden – de mensheid als één lichaam in plaats van miljarden lichamen – verdwijnt als je ziet hoe het concrete geweld van land naar land rolt. Niet altijd, er zijn regionaal beperkte conflicten, maar wel al te vaak. Loop over een van de oorlogsbegraafplaatsen in Nederland en zie de eindeloze rijen doden uit andere landen. Wat begon met de Duitse annexatie van het Tsjechische Sudetenland in 1938 – een regionaal akkefietje, waar het buitenland de ogen voor sloot – was uitgelopen op een oorlog die de hele wereld omvatte.

Alleen daarom al was het pijnlijk dat Caroline van der Plas verklaarde dat ze het bezoek van Zelensky zou boycotten omdat het op 4 mei uitsluitend om ‘onze’ (met hoofdletters geschreven) doden moest gaan. In de kritiek die daarop volgde, verwezen sommige naar de Joodse afkomst van Zelensky en naar het feit dat drie broers van zijn grootvader omkwamen in de Holocaust, en natuurlijk maakt dat de opstelling van Van der Plas (plus die van PVV, FvD en Van Haga) extra wrang. Toch zou het er niet toe moeten doen; was het geen Joods bloed dat onschuldig vergoten werd, maar ander bloed, het zou net zo misdadig zijn geweest.

Het was toeval dat Zelensky op deze dag naar Den Haag kwam, zei minister Wopke Hoekstra, maar dat maakte het wat mij betreft niet minder passend. Rusland voert een imperialistische oorlog tegen Oekraïne, het grote rijk wil de voormalige kolonie niet laten gaan. Terwijl Oekraïne deel wil zijn van een unie in plaats van een rijk; de Europese Unie die na de Tweede Wereldoorlog de politieke belichaming werd van de verzoening tussen Duitsland en Frankrijk – nog steeds geen paradijs, maar wel vrede. Gebotst wordt er nog altijd, maar dan slechts met politieke wapens. We waren het al bijna gewoon gaan vinden, tot Poetin ons eraan herinnerde dat het ook heel anders kan.

Oorlog is de overwinning van de categorisering, wat daarboven uitstijgt is even groot als klein, het is de hele mensheid en het is de enkele mens. Ik ben niet goed omdat mijn grootvader goed was – dat was hij – en ik zou niet fout zijn geweest als mijn grootvader dat was. Ik herdenk niet omdat ik Nederlander ben en dus geen Oekraïner, en ik vier niet omdat wij hebben gewonnen en anderen verloren. Ik vier omdat de vrijheid terugkeerde, de vrijheid om zelf te bedenken wat het betekent om mens te zijn.