Door Elon Musk verdooft ons klimaatgeweten

Ik grap weleens dat technologie voor mij net als Feyenoord is: ik ben wel fan, maar geen optimist. Maar waar een misplaatst vertrouwen in Feye­noord nog vrij onschuldig is, is een blind geloof in technologie vaak gevaarlijk. Dat geloof is nergens zo gevaarlijk als in het debat rondom de klimaatcrisis.

In dat debat wordt ‘innovatie’ vaak gepresenteerd als oplossing voor de klimaatproblemen. Maar wie doorvraagt naar de specifieke innovaties die het verschil gaan maken, krijgt te horen dat er ‘investeringen’ en ‘ondernemerschap’ nodig zijn. Holle woorden, nul oplossingen. Bullshitbingo dus.

Dat het woord ‘innovatie’ in dit debat geen inhoud heeft, is niet eens het grootste probleem. Het is veel kwalijker dat tech-optimisten de klimaatcrisis op deze manier neerzetten als een technologisch probleem: ‘Slaap zacht, beste burger. U hoeft niets te veranderen of vrezen. Mensen zoals Tesla-baas Elon Musk zullen onze levensstijl in stand houden’.

Gedragsveranderingen van de industrie én onszelf

Maar zo is het – helaas – niet. De klimaatcrisis vraagt om aanpassingen van ons allemaal. Het recente IPCC-rapport is er duidelijk over dat we haast moeten maken met het realiseren van CO 2 -reducties. Dat moeten we dus niet op papier doen met (nog-)niet-gerealiseerde-technologie, maar in de praktijk met gedragsveranderingen van de industrie én onszelf.

Natuurlijk speelt innovatie wel een rol in de klimaatcrisis. Maar technologische innovatie kost tijd. Tijd die we niet hebben. Het resultaat van innovatie is ook nog eens onzeker. Dat maakt innovatie ongeschikt om acute problemen mee op te lossen. Jammer genoeg zien veel mensen klimaat nog niet als acuut probleem. “We moeten niet de techniek van gisteren gebruiken om de problemen van morgen op te lossen”, las ik bijvoorbeeld op een webpagina van de VVD Gelderland. Het klimaat ís geen probleem van morgen, maar van gisteren. We zijn al te laat.

In mijn eigen werk heb ik kunnen zien hoe erg het mis gaat als technologie en ‘innovatie’ ingezet worden om sociale en acute problemen mee op te lossen. Een paar jaren geleden werd ik door een bedrijf ingehuurd om het te ondersteunen bij zijn digitale innovatie. De directie vond namelijk dat zij niet goed geïnformeerd werd over de voortgang van lopende projecten.

De problemen waren serieus en urgent

Zij wilde om die reden een zogenaamde ‘predictive project health-monitor’ laten maken, dat wil zeggen dat ze door kunstmatige intelligentie gegenereerde voorspellingen (predictive) over de projectstatus (project health) via een dashboard (monitor) met projectmanagers wilde delen. Dit moest de informatievoorziening in het bedrijf verbeteren. De directie was wanhopig, het had ook allemaal haast, want de problemen waren serieus en urgent.

Ik ontdekte al gauw dat het management nauwelijks communiceerde met de projectmedewerkers. Mijn advies was daarom simpel. Verander de bedrijfscultuur en werkwijze, in plaats van te investeren in een duur, complex en onbewezen systeem. Dat advies werd in de wind geslagen. Dat dashboard kwam niet op tijd (en zou ook niet geholpen hebben). Het bedrijf moest later met staatssteun gered worden.

Wie innovatie voorstelt als oplossing voor de klimaatcrisis, maakt dezelfde fout als die incompetente directie. Die wil problemen van gisteren oplossen met de technologie van morgen. Maar als wij ons gedrag niet veranderen, zijn de risico’s voor rekening van ons allemaal.