Door een slimme strategie slaat Tinder óns aan de haak

Van ‘verslaafd zijn aan datingapps’ had ik tot voor kort nog nooit gehoord. Ik was daarom verbaasd dat de producer van de podcast Digital Rights Explored me drie weken geleden vroeg om mee te werken aan een aflevering hierover.

Omdat ik altijd nieuwsgierig ben naar nieuwe onderwerpen, deed ik graag mee. Wat ik alleen niet verwacht had, is dat ik (pas 34 jaar) me voor het eerst in mijn leven oud zou voelen. Wanneer je beseft dat de wereld niet meer is zoals jij die hebt leren kennen, dringt het tot je door dat je oud geworden bent. En de datingwereld die ik kende, is door Tinder in acht jaar tijd getransformeerd.

Natuurlijk waren er al datingwebsites voordat Tinder in 2013 op de markt kwam. Maar ik herinner me nog goed dat die websites vooral gebruikt werden als het niet lukte om offline een partner te vinden. Dat is ook terug te zien in de gebruikersstatistieken: datingwebsites waren veel populairder onder 25-plussers, dan onder de leeftijdsgroep 18-24 jaar.

Van een moetje naar een pleziertje

Terwijl die websites de strijd met elkaar aangingen om de 25-plussers, besloot het team achter Tinder zich juist op de 18- tot 24-jarigen te richten. Tinder werd daarom leuk en laagdrempelig gehouden. Datingwebsites waren een moetje, maar Tinder werd een pleziertje.

Toen ik dit vertelde aan een vrijgezelle vriendin die geen datingapps gebruikt, nam ze me niet serieus. “Kom op, niets leuks aan”, was haar reactie. Zij is drie jaar jonger dan ik, maar het lijkt erop dat ook zij inmiddels oud geworden is.

De aanpak van Tinder is namelijk een enorm succes onder álle leeftijdsgroepen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld veroverde Tinder in haar eerste twee jaar 80 procent van de markt, terwijl het aandeel van de populairste Amerikaanse datingwebsite terugliep van 60 naar 10 procent.

Vrijwel alle datingapps die sinds 2013 uitgebracht worden, volgen daarom de aanpak van Tinder. Door zelf leuk te zijn, proberen deze apps ons aan de haak te slaan. Maar behalve leuk zijn deze apps net zo verslavend als de gemiddelde app.

Ontworpen om onze aandacht vast te houden

De realiteit is dat veel apps ontworpen worden om onze aandacht zo lang mogelijk vast te houden. Gebruikers van Tinder bijvoorbeeld, loggen gemiddeld elf keer per dag in en besteden tot wel 90 minuten per dag op de app.

Er zijn verschillende trucjes waarmee app-ontwerpers dit voor elkaar krijgen. Zo gebruiken Facebook, Twitter en Tinder de infinite scroll. Dit wekt bij hun gebruikers het beeld op van ongelimiteerde keuze, waardoor zij langer in de app blijven zoeken naar iets leuks. Datingapps gebruiken meer van dit soort trucs.

Wat mij verder ook opvalt, is dat deze apps geen financieel belang hebben bij stabiele, gecommitteerde relaties. Wie in zo’n relatie zit, heeft een datingapp niet nodig. En aan iemand die een datingapp niet gebruikt, valt niets te verdienen.

Ik vraag me af of we de gevolgen van dit alles nu in de offlinewereld zien. Twee weken geleden werd in Het Parool opgemerkt dat er nu minder twintigers samenwonen dan aan het begin van de eeuw (59 om 47 procent), en dat de twintigers die wel samenwonen steeds vaker binnen vijf jaar uit elkaar gaan. Als het niet werkt met de één, is er met behulp van datingapps altijd een ander te vinden, zo lijkt de gedachte.

Geen goede ontwikkeling, maar ik zou pas écht oud zijn als ik zou zeggen dat vroeger alles beter was.