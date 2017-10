Door de zaken op de spits te drijven, snijden de Koerden zichzelf in de vingers

Hoewel we natuurlijk nog lang niet van de jihadisten af zijn, kunnen ze hun terreurregime in ieder geval niet langer botvieren op hun ‘eigen’ burgers.

Maar in Irak is weinig reden tot juichen. De twee partijen die samen de strijd tegen IS voerden, hebben het inmiddels met elkaar aan de stok. Terwijl IS-strijders in de westelijke woestijn pogingen doen zich te hergroeperen, wordt in het noordoosten gevochten tussen Koerden en het federale Iraakse leger.

Helemaal onverwacht komt die strijd niet. Al lang is duidelijk dat het verdrijven van IS nieuwe problemen met zich meebrengt: want wie neemt het grondgebied van de jihadisten in als die zijn verjaagd? In Irak speelde deze kwestie zelfs al langer, al voor het Kalifaat werd opgericht; sinds 2005 zijn er ‘betwiste gebieden’ waar zowel de federale overheid in Bagdad als de autonome Koerdische regio in het noorden aanspraak op maakt. Ook daar speelt de vraag: van wie is het grondgebied?

De Koerden riskeren een nieuwe burgeroorlog en zetten de gewenste on­af­han­ke­lijk­heid op het spel

Al langer was ook duidelijk dat de Koerden gebruik wilden maken van de strijd tegen IS om hun territoriale claims te versterken. Middenin de oorlog namen Koerdische strijders de oliestad Kirkuk in - de gedroomde (economische) hoofdstad van hun gebied. En drie weken geleden zagen de Koerdische leiders hun kans schoon om een referendum te organiseren over onafhankelijkheid van Bagdad.