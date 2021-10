Door de durf van Hans Jaap Melissen kregen wij een momentopname van de situatie in Afghanistan

Waar de wereld in vertwijfeling achterbleef over wat er precies gebeurde in Afghanistan nadat de Westerse troepen met de staart tussen de benen van het vliegveld bij Kaboel waren gevlucht, trok journalist en oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen als enige Nederlandse journalist juist het land in. Met reportages in Trouw schilderde hij in de afgelopen weken een indringend portret van de bevolking die moet leren leven met de Taliban als nieuwe machthebbers in Afghanistan. Hoe zou het daar nu zijn?

We hadden allemaal de beelden in ons hoofd van de tienduizenden Afghanen die in paniek het vliegveld bestormden in de hoop op een plekje in een vliegtuig naar een veilige bestemming. Bang voor de Taliban die een rekening te vereffenen hebben met ieder die voor de Afghaanse regering en Westerse troepen hebben gewerkt. Een vrees die zeer waarschijnlijk terecht is, want er komen regelmatig berichten naar buiten over het vervolgen, zelfs vermoorden van ‘tegenstanders’ van het nieuwe regime.

Picknicken in de bergen

In zekere zin neemt het leven daar weer zijn loop. Hans Jaap Melissen beschrijft op 16 oktober nabij de oude, beruchte luchtmachtbasis Bagram, dat jarenlang het episch centrum was van de strijd tegen de Taliban, hoe een oude man op zoek is naar zijn koe en dat twee mannen op een motor zijn gaan picknicken in de bergen. Beter zo zonder Amerikanen die ons bombarderen, meldt één van hen. Ook de ziekenhuisdirecteur werkt gewoon door, noteert Melissen op 12 oktober.

In de vijf reportages die in de krant en op de site zijn gepubliceerd hangt wel steeds de constante dreiging van gevaar en onzekerheid. Wat staat de nieuwe leiders, die zoals iedereen weet oerconservatief zijn en de sharia willen invoeren, precies voor ogen met het land? Die vrees wordt verwoord door vrouwen die zich beknot voelen in hun zelfstandigheid, meisjes die niet naar school kunnen, mannen die vrezen voor hun leven. Hans Jaap Melissen spreekt Taliban-strijders, zoals deze zaterdag in de Verdieping. Daarmee schildert de freelance journalist (journalist van het jaar 2012), die ook voor omroepen en televisie werkt, een evenwichtig portret van de nieuwe werkelijkheid in Afghanistan.

Afghaans visum

Hij bleek al een Afghaans visum te hebben, nog gekregen van de oude machthebbers, om verslag te doen van de terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Dat voltrok zich veel sneller en dramatischer dan verwacht, na de ineenstorting van het Afghaanse leger, waardoor Melissen er niet op tijd bij kon zijn. Toch besloot hij af te reizen om te zien hoe de situatie in Afghanistan onder de nieuwe leiders zich zou ontwikkelen. Een gedurfde stap, omdat de Taliban in het verleden journalisten ontvoerden en ook hebben vermoord. Bijzonder genoeg was zijn tolk de broer van zijn oude tolk die hij met gezamenlijke inzet van anderen recent het land uit had weten te krijgen. Deze broer had ‘geen verleden met de Taliban’ en had volgens Melissen van hen dus niets te vrezen.

De Taliban legde hem geen strobreed in de weg. Hij mocht gaan en staan waar hij wilde. Om daarmee te laten zien dat ze toch niet zo eng zijn als iedereen denkt, vermoedt Melissen. Alleen mocht hij niet aanwezig zijn bij demonstraties, ‘voor zijn eigen veiligheid’, kreeg hij te horen. Door zijn durf kregen wij een momentopname van de situatie in Afghanistan. Dat is belangrijk voor onze meningsvorming. De inzet van Hans Jaap Melissen verdient alleen maar complimenten, en mijn heimelijke bewondering.