Door bedreigingen moet de krant meer mensen anoniem opvoeren

In het Commentaar van deze zaterdag prijzen we de bereidheid van D66-leider Sigrid Kaag om in de rechtbank te vertellen wat een bedreiging via social media met haar en haar familie doet. Zij accepteert niet, in navolging van collega-politici en -bestuurders als Geert Wilders, Hugo de Jonge en Sharon Dijksma, dat je bedreigingen gelaten als een regenbui over je heen moet laten komen. Je kunt je er ook actief tegen verweren. Bedreigers mogen er niet mee wegkomen.

Het bedreigen van politici maar ook gewone burgers komt sinds jaar en dag voor. Dat is op zich niet zo bijzonder. Het gebruiksgemak van social media vormt helaas een negatieve katalysator om de wens, snel getypt, om te zetten in een al dan niet gemeende virtuele bedreiging. Je vraagt je wel af waarom. Wat is dat toch met mensen dat ze iemand bedreigen, omdat uitspraken of gedrag in het verkeerde keelgat schieten? En vaak vormt de eerste bedreiging een stimulans voor anderen om ook ‘los’ te gaan. Het hoeft niet en het mag ook niet.

Een nieuw fenomeen: energiearmoede

Trouw-ombudsman Edwin Kreulen beschreef gisteren in zijn rubriek hoe een vrouw te maken kreeg met bedreigingen nadat ze door een journalist van Trouw was geïnterviewd over een nieuw fenomeen: ‘energiearmoede’. Ze had vier kinderen, was zwanger van de vijfde en kon de energie-rekening moeilijk betalen. De journalist had na lang zoeken deze vrouw bereid gevonden met naam en toenaam te praten over haar financiële problemen, andere mensen die waren benaderd wilden alleen anoniem of met een voornaam.

Trouw vindt het belangrijk dat beweringen gestoeld zijn op feiten en dat uitspraken herleidbaar zijn naar personen die met naam en toenaam in de verhalen staan. We weten ook dat lezers daar zeer aan hechten.

Daarvoor hanteren wij sinds jaar en dag ons ‘bronnenbeleid’. Wil een redacteur van iemand alleen de voornaam noemen of iemand helemaal anoniem opvoeren (dat doen we trouwens vrijwel nooit), dan moet daarvoor toestemming worden gevraagd aan de chef en de hoofdredactie. Minderjarigen worden alleen met de voornaam genoemd. Bij deze verhalen staat altijd onderaan dat de namen bekend zijn bij de hoofdredactie.

Toen deze moedige vrouw vervolgens bedreigd werd, hebben we haar achternaam verwijderd en het verhaal achter de betaalmuur gezet. Het is een bevestiging dat ons ‘bronnenbeleid’ onder druk staat als gevolg van mensen met losse vingers. We worden gedwongen van tevoren een inschatting te maken of iemand zal worden bedreigd om wat hij of zij zal zeggen. Als dat de verwachting is, dan moeten we helaas volstaan met alleen een voornaam of anonimiteit.

‘Wat ben je toch een vuile schoft’

Voor mij persoonlijk had dit verhaal ook een staartje. Een bekende twitteraar, Jan Dijkgraaf (ruim 62.000 volgers), had zich zo geërgerd aan het interview met deze vrouw dat hij via Twitter een open brief schreef aan mij persoonlijk. Dat begon zo: ‘Beste Cees van der Laan. Wat ben je toch een vuile schoft.’

Mijn moeder zaliger zou tegen hem hebben gezegd (dat zei ze altijd tegen ons als we verbaal uit de bocht vlogen): ‘Waar is de poëzie in je leven’. En dat zou ik iedereen willen toewensen die de drift in zich voelt opkomen om eens iemand lekker te bedreigen of verbaal af te maken.

Het hoeft niet, het is niet nodig en mensen worden er onnodig bang van of voelen zich gekwetst. Een beetje poëzie in je leven maakt het leven van ons allemaal een stuk aangenamer.