Door al dat getreuzel rond het stikstofbeleid organiseren VVD en CDA hun eigen nederlaag

‘Meer slecht nieuws voor Schiphol’, kopte RTL Nieuws vorige week. We gaan een zomer vol chaos op de luchthaven tegemoet vanwege personeelsproblemen en uitvallende vluchten. En nu blijkt ook dat het kabinet van plan is op langere termijn het vliegverkeer aan banden te leggen. Volgens BNR Nieuwsradio hangen er ‘donkere wolken boven Schiphol’.

Wie met een andere bril kijkt, ziet dat de lucht juist opklaart of zelfs dat de zon doorkomt. Het belang van de vervuilende en overlastgevende economie legt het af tegen het belang van een leefbaar land. Wie had dat gedacht.

Schiphol wordt altijd in één adem genoemd met groei. De luchthaven is een banenmachine, spil in het internationale vliegverkeer. Vele tienduizenden mensen verdienen er hun boterham. Deze argumenten leverden Schiphol een haast onaantastbare status op, de politiek heeft altijd als een vanzelfsprekendheid de grenzen opgezocht om de luchthaven zoveel mogelijk ruimte te gunnen. Het geluid van protesterende buren, die worstelen met gezondheidsklachten dankzij ultrafijnstof, werd overstemd door brullende vliegtuigmotoren.

Op één na grootste landbouwexporteur

De ingreep van het kabinet op Schiphol valt samen met het stikstofplan voor de agrarische sector. Geheel toeval kun je het niet noemen. Voor de landbouw gold hetzelfde als voor de nationale luchthaven: milieumaatregelen prima, maar de positie op de wereldmarkt mocht niet in gevaar komen. Nederland is mondiaal gezien de op één na grootste landbouwexporteur. Het is een door politici gekoesterde status, de gevolgen van de intensieve veehouderij voor de leefomgeving zijn stelselmatig gebagatelliseerd.

Dat de grenzen van de economische groei zijn bereikt, is al eerder door rechters vastgesteld, maar wordt nu ook door VVD en CDA onderkend. Het is een verademing om van de liberale minister Christianne van der Wal te horen dat de tijd van vluchten en geitenpaadjes zoeken voorbij is. Het is ook verfrissend om minister Harbers, haar partijgenoot, te horen zeggen dat lage kosten en groei niet langer het uitgangspunt zijn voor Schiphol.

Wat je het kabinet kunt verwijten is dat de ingrepen te laat komen. Nederlandse klimaatwetenschappers, zo meldde Nieuwsuur vorige week, hebben er geen enkel vertrouwen in dat de opwarming van de aarde beperkt kan blijven tot onder de 2 graden. Volgens klimaatwetenschapper en IPCC-hoofdauteur Gert-Jan Nabuurs ‘zitten we op een pad van plus 3 graden’. De gevolgen hiervan zullen dramatisch zijn.

Getreuzeld en vertraagd

De uitspraak waarmee de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid afkeurde, is inmiddels drie jaar oud. Al die tijd is er getreuzeld en vertraagd door het kabinet, zich verschuilend achter het zoveelste onderzoek. De pijnlijke boodschap voor de boerensector werd angstvallig vooruit geschoven.

Het gevolg is dat VVD en CDA nu hun eigen nederlaag organiseren. Volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten, die opeens in het teken staan van stikstof. Regionale afdelingen van beide regeringspartijen vrezen een afstraffing nu zij het kabinetsbeleid mogen uitvoeren.

Als provinciebesturen dwarsliggen en weigeren mee te werken, is het de vraag wat minister Van der Wal doet. Ze kan terugkrabbelen, links en rechts wat meebewegen, met in het achterhoofd rust in de partij en een betere verkiezingsuitslag. Of ze houdt stand, met in het achterhoofd de belabberde staat van de natuur. Vooralsnog wekt de minister de indruk dat ze het juiste zal doen.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.