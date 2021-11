Doodzwijgen zal bij Forum niet werken, dus moet het aan de kaak gesteld

Het zal nog wel even duren, denk ik, voordat de geblindeerde busjes ‘s ochtends door de straten rijden om coronamisdadigers uit hun huizen te halen. De speciale tribunalen die hen zullen berechten zijn er nog niet, er wordt vast nog gezocht naar geschikte locaties. Ook zullen wellicht nog niet alle sollicitatiegesprekken met kandidaat-rechters zijn afgerond. Laten we zeggen dat Forum nog drie keer uit elkaar moet vallen, dat er nog wat meer racistische en antisemitische appjes moeten worden ontdekt en dat Theo Hiddema nog een keer moet opstappen en weer terugkomen voordat het eindelijk zover zal zijn, maar de schuldigen zullen zich moeten verantwoorden.

FvD-parlementariër Pepijn van Houwelingen was er duidelijk over in de Tweede Kamer: “Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.” Zijn directe doelwit was D66’er Sjoerdsma, maar hij voegde eraan toe dat er ‘velen zijn die in aanmerking komen’. We mogen aannemen dat er hard wordt gewerkt aan namenlijsten.

Onder Forum-aanhangers doet het idee van een tribunaal al heel lang de ronde, er is zelfs zoiets als een militie gevormd die zich Police for freedom noemt en die bezig is een eigen recherchedienst op te zetten om bewijsmateriaal te verzamelen voor de komende processen. Het merkwaardige is dat Thierry Baudet zich begin dit jaar nog tegen tribunalen keerde; hij begon direct over het Neurenberg-tribunaal toen hem vanuit het publiek werd gevraagd of de ‘kartelpolitici’ niet berecht moesten worden. Neurenberg was ‘illegitiem’, zei Baudet, je kunt mensen niet berechten op grond van later opgestelde wetten. Maar wat hij afkeurde bij Neurenberg - waar nazi-misdadigers terechtstonden - vindt zijn partij nu toch passend voor ‘coronamisdadigers’. Je zou het voortschrijdende radicalisering kunnen noemen, maar eigenlijk is dat nog te zacht uitgedrukt.

Podium voor disruptie

Kamervoorzitter Bergkamp heeft vanwege de bedreiging door Van Houwelingen het initiatief genomen voor een gesprek met alle fracties. “Hier moeten we een grens trekken”, zegt ze terecht. Ze spreekt over ‘te hoog oplopende gemoederen’ en over ‘een cultuur’ die moet veranderen. Maar wat Van Houwelingen deed kwam niet voort uit een geprangd gemoed, het was niet een wat al te emotionele uithaal, het was zijn programma. Voor Forum is de Kamer niet meer dan een podium voor disruptie, een decor voor de eigen propagandafilmpjes. Intussen probeert de partij buiten het parlement een eigen, parallelle staat op te tuigen.

Op welke leest die eigen staat geschoeid wordt, valt na te lezen in het boek Oneigentijds, dat Van Houwelingen schreef onder het pseudoniem Vossius. Zelf noemt hij het een roman, en tegen NRC ontkende hij aanvankelijk dat hij de auteur was, maar de ideologische noties waar het boek op drijft, liggen heel dicht bij die van Forum. Het eigene moet vurig verdedigd worden, met straf, minachting en discriminatie, en het ‘gezonde volksgevoel’ moet via referenda de laffe elite verslaan.

Doodzwijgen zal niet werken, vrees ik. En dus moet het aan de kaak gesteld.