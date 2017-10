Donorwet 3.0 blijft tekortschieten

Daarmee komt Dijkstra tegemoet aan de kritiek van onder meer het CDA dat haar eerdere versie onvoldoende waarborgen bood voor kwetsbare mensen. Bovendien maakt Dijkstra minder haast met haar plan dan eerst.

Die concessies zijn allemaal het gevolg van de ongekend grote reeks vragen die de Eerste Kamer heeft afgevuurd op Dijkstra. Begin volgend jaar stemt de senaat over het initiatief-wetsvoorstel en Dijkstra probeert een maximum aan steun te verzamelen.

Ook al bedoelt ze het niet zo, in de kern van haar plan gaat de overheid er vanuit dat burgers hun organen ter beschikking stellen.

Deze gang van zaken stemt op twee punten tot tevredenheid. De Eerste Kamer doet waar ze voor is ingehuurd: een grondig debat over een principieel voorstel dat al door de Tweede Kamer is goedgekeurd. Dat is zeker prettig in het besef dat de minieme meerderheid in de Tweede Kamer uiteindelijk werd bereikt doordat een fractielid van de Partij voor de Dieren vertraagd was in de trein en zijn tegenstem niet kon uitbrengen. Geen fijne gang van zaken voor zo’n principieel besluit.

Ook inhoudelijk is er reden Dijkstra te prijzen, want extra waarborgen voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke handicap zijn nuttig. In deze derde versie gaat Dijkstra daarin nog een stap verder dan in de tweede – die ze door de Tweede Kamer kreeg.

Met al die aanpassingen laat Dijkstra de kern van haar voorstel intact. Dat bestaat eruit dat, waar nu enkel mensen donor zijn die dat bewust hebben aangegeven, in haar plan iedereen donor is tenzij men uitdrukkelijk heeft verklaard het niet te willen. Of tenzij de nabestaanden zich er uitdrukkelijk tegen keren.

Met dat plan wil Dijkstra het huidige tekort aan organen, waardoor mensen op een wachtlijst moeten en soms vroegtijdig overlijden, bestrijden. Dat is een mooi doel maar met deze fundamentele verandering schiet Dijkstra door. Ook met de aanpassingen die ze voorstelt. Ook al bedoelt ze het niet zo, in de kern van haar plan gaat de overheid er vanuit dat burgers hun organen ter beschikking stellen. En zadelt nabestaanden op met de nog sterkere plicht een besluit te nemen direct na het overlijden.

Direct nadat de Tweede Kamer dit plan had goedgekeurd regende het ‘nee-verklaringen’. Dat geeft aan dat het draagvlak voor het D66-plan wankel is, en het maar de vraag is of het werkelijk de benodigde extra organen oplevert. Daarom zou het beter zijn om te kijken hoe dat doel dichterbij komt met het huidige stelsel.

