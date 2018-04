Donald Trump vreest de macht van China

Trump liet zich tijdens zijn campagne positief uit over Poetin, ontving de Japanse premier Abe nog voor hij het Witte Huis betrad en belde met de Indiase president Modi vier dagen nadat hij zich in de Oval Office had geïnstalleerd. Het heeft er alle schijn van dat dit plan in duigen viel, nadat was gebleken dat Rusland zich met de Amerikaanse presidentsverkiezingen had bemoeid en een normale relatie met Poetin niet meer mogelijk was.

Lees verder na de advertentie

Nu gooit Trump het over een andere boeg. De ware reden om de halve wereld, inclusief de oude bondgenoten in Europa, met importheffingen op staal en aluminium te dreigen, is China. Bovendien is het echte punt van deze handelsoorlog niet staal en aluminium, dat slechts twee procent van de totale Amerikaanse importen uitmaakt, maar technologie. Die wordt volgens Trump op grote schaal door China gestolen. Hier heeft Trump zeker een punt.