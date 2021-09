Donald Trump of Joe Biden, voor de migrant is het lood om oud ijzer

De politiek lijkt in veel landen verlamd, en politici zijn vooral met zichzelf bezig. Belangrijke vraagstukken kunnen daardoor niet aangepakt worden. Een daarvan is migratie. Het lukt maar niet een oplossing te vinden.

Nederland beleefde politieke crises rond de opvang van Afghaanse tolken en de afhandeling van verzoeken om gezinshereniging van de toegenomen stroom minderjarige asielzoekers. Aan de grenzen wagen mensen elke dag hun levens om Europa binnen te komen en pogen staten hen te weren, of het nu in Griekenland, Litouwen, Engeland of Nederland is.

Op het westelijk halfrond zijn deze problemen nu het meest zichtbaar. De inconsequente acties van de regering-Biden laten zien hoe een ontredderde politiek een moeilijk oplosbare situatie nog erger kan maken.

Het zou allemaal anders worden

Amerika leek het beloofde land te worden nadat Trump het veld had geruimd. Het zou allemaal anders worden onder Biden. De verontwaardiging was groot over het migratiebeleid van Trump. Gehekeld werden zijn poging om migranten uit islamitische landen te weren, een muur te bouwen aan de zuidgrens, asielaanvragers te laten wachten in Mexico of hen te dwingen daar asiel aan te vragen en zijn keuze om het aantal wettelijke migranten dat zich in de VS mag vestigen te reduceren tot een schamele 15.000 per jaar.

De nieuwe president zou het beleid veranderen, verwachtte men. Maar hoewel er niet veel gebeurde, gaf Biden ook geen waarschuwing af dat het beleid onverminderd streng zou blijven. En aan deze stilte van de Amerikaanse regering hadden honderdduizenden migranten genoeg om de poging te wagen hun leven te verbeteren. Geweld door criminele bendes, misoogsten door klimaatverandering, gebrek aan economisch perspectief: zij hebben genoeg redenen om te migreren.

Maar deze stroom migranten die naar de Amerikaanse grens optrokken wachtte een grote deceptie. Zij komen het land niet in en vaak wordt hun aanvraag als vluchteling of asielzoeker niet eens in behandeling genomen.

Onder de brug van Del Rio

Deze week zijn duizenden Haïtianen op het vliegtuig terug naar hun geboorteland gezet. De regering-Biden maakte dankbaar gebruik van een coronamaatregel, ingevoerd door Trump, waardoor ‘illegalen’ zonder proces de grens overgezet mogen worden ter bescherming van de volksgezondheid . Het waren deze migranten die zich verzamelden onder de brug van Del Rio in Texas en zo voor de wereld zichtbaar maakten dat Amerika deze humanitaire crisis niet in de hand heeft. Zachtzinnig ging het er niet aan toe tijdens hun deportatie, zoals foto’s van grenspolitie te paard laten zien.

Het is tekenend voor het ‘andere’ beleid dat maar niet echt van de grond komt. Biden heeft er lang over gedaan om het quotum van toegestane migratie te verhogen van 15.000 naar 125.000 per jaar. Langs de zuidgrens veranderde weinig. Zoals de EU dat doet bij Turkije, moedigt de regering-Biden Mexico aan te voorkomen dat mensen de VS bereiken. Mexico deporteert meer migranten dan de VS.

De federale overheid heeft geen capaciteit om de de sterk toegenomen migrantenstroom af te handelen. De harde behandeling van kinderen onder Trump werd onder Biden niet teruggedraaid, want er is te weinig opvang. En ook de asielcentra voor volwassenen zijn afgeladen.

Boos op Biden

Op den duur zou dit capaciteitsprobleem verholpen kunnen worden. Maar het grotere probleem is de politieke onmacht door de verdeeldheid. Vooruitstrevende Democraten zijn boos op Biden omdat hij zijn beloften niet heeft waargemaakt, terwijl gematigde Democraten schrikken van de aantallen en het onvermogen om de toestroom te controleren. Republikeinen grijpen hun kans. Ze zijn onder Trump nog afwijzender geworden over migratie en schrijven de huidige crisis volledig op het conto van Biden.

Migratie is een enorme uitdaging, die een effectieve politieke reactie vereist, ongeacht wie president is. De VS zouden meer moeten investeren in landen waar migratie op gang komt, in opvangcapaciteit en in een ruimhartig en duidelijk asiel- en vluchtelingbeleid. Zowel de VS als de EU zou groot en groots genoeg moeten zijn om migratie beter en menswaardiger aan te pakken.

James Kennedy is een Amerikaanse historicus en decaan van het University College Utrecht. In Trouw geeft hij om de week zijn visie op de Nederlandse samenleving. Lees hier meer columns van James Kennedy.