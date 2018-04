Donald Trump leert niet van de migratiefouten van Barack Obama

Trump nam de beslissing klaarblijkelijk op basis van een 'karavaan' van ongeveer twaalfhonderd, vooral Midden-Amerikaanse migranten, die langzaam door Mexico naar de Verenigde Staten trekt. In zijn karakteristiek gestaalde retoriek stelde hij weer eens dat Mexico en Honduras mensen naar de VS 'sturen', en dat 'melkkoe' NAFTA, de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst, voor Mexico 'op het spel staat'.

"De Mexicaanse migratiepolitiek wordt soeverein uitgevoerd en volgens het recht, niet op basis van druk en dreigementen", reageerde de Mexicaanse minister van buitenlandse zaken Luis Videgaray. Conservatief commentator León Krauze stelde dat het een 'dure zaak' voor Trump gaat worden. Hun commentaar krijgt onder landgenoten veel bijval. Het is selectieve verontwaardiging in een extreem gepolariseerd politiek klimaat, want Trump herhaalt slechts wat zijn voorgangers George W. Bush en Barack Obama in 2006 en 2012 ook al deden. De Nationale Garde is het patrouilleren aan de grens inmiddels bijna gewend.

Dat wil niet zeggen dat Trump een goede beslissing heeft genomen. Eerder heeft hij niet geleerd van zijn voorgangers; net als zij kiest hij voor een makkelijke schijnoplossing voor een complex probleem. Niet alleen zal de inzet van de Nationale Garde weinig aan de huidige situatie veranderen, ze gaat zelfs voorbij aan het feit dat de ontwikkeling van illegale migratie naar de Verenigde Staten minder 'rampzalig' is dan Trump beweert.

Tendens

De prominente Mexicaans-Amerikaanse journalist Jorge Ramos zei het woensdag treffend op Twitter: "Laat ik iedereen eraan herinneren [...], dat detenties aan de grens in veertig jaar niet zo laag zijn geweest en dat de ongedocumenteerde bevolking [in de VS] al een decennium op elf miljoen is gebleven."

Hij heeft gelijk. De opvangtehuizen voor Midden-Amerikaanse migranten in Noord-Mexicaanse grenssteden heb ik de laatste vijf jaar zienderogen leger zien worden. Mexicaanse nettomigratie naar het buurland is zelfs praktisch naar nul gezakt; er keren nu ongeveer evenveel Mexicanen naar eigen land terug als er proberen de grens naar het noorden over te steken.

Dat is een tendens die zonder inzet van het leger al zichtbaar was. Sterker nog, denktank Washington Office on Latin America becijferde in 2013 dat de Nationale Garde als grensbewaker vooral heel duur is, en nauwelijks invloed heeft op de instroom van migranten en drugs.