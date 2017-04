Doen wat je met de mond belijdt

Met de mond wordt, zeker de laatste jaren, beleden dat Nederland op zijn minst mee moet doen, zo niet voorop moet lopen, bij het bestrijden van belastingontwijking. In de praktijk gebeuren heel andere dingen.

Er was een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur voor nodig om documenten op tafel te krijgen over afspraken die de Belastingdienst maakt met bedrijven over de fiscale behandeling van bepaalde activiteiten. De zogenoemde rulings waren tot nu toe zeer geheim. Vanwege de algemene regel dat over individuele belastingplichtigen in het openbaar geen mededelingen worden gedaan, maar meer en meer lijkt het vooral te gebeuren om geen slapende honden wakker te maken en om tegenover andere landen vooral te kunnen volhouden dat Nederland rond belastingontwijking enorm zijn best doet.

Zekerheid

Het is op zich begrijpelijk dat de Belastingdienst en bedrijven afspraken maken hoe om te gaan met bijvoorbeeld winst in Nederland gemaakt of leningen van het moederbedrijf. Zekerheid is een belangrijk goed voor bedrijven bij bijvoorbeeld investeringsbeslissingen. Bovendien is het niet nodig dat Nederland in Europees verband of in het gezelschap van de 26 rijke industrielanden (de OESO) ver voor de troepen uit gaat lopen.

De documenten, die Trouw ter beschikking werden gesteld suggereren echter iets volledig anders. Het lijkt hier wel degelijk te gaan om het ontwijken van hele normale en heel redelijke belastingaanslagen. In ieder geval wordt er niet uit duidelijk dat de Nederlandse regering ook met daden gevolg geeft aan de wens mee te werken aan het tegengaan van belastingontwijking. Zo wordt het vermoeden dat wat met de mond beleden wordt iets anders is dan wat er in de praktijk gedaan wordt wel heel sterk.

De ruling worden geheim gehouden, terwijl het team van ambtenaren van de Be­las­ting­dienst in hoge mate autonoom opereert

Het grote probleem is dat democratische controle op dergelijke afspraken tot nu toe voor het overgrote deel ontbreekt. De ruling worden geheim gehouden, terwijl tegelijkertijd het team van ambtenaren van de Belastingdienst, dat zich met die rulings bezighoudt, in hoge mate autonoom opereert.

Kamer en kabinet zullen op zijn minst tot werkbare afspraken moeten komen die die controle wel mogelijk maakt. Een kabinet dat weet dat het op de vingers gekeken wordt zal minder snel geneigd zijn iets anders te doen dan wat als vrome wens uitgesproken wordt.

