Doe recht aan de verschillen tussen de provincies

Er komen weer lange-tanden-verkiezingen aan. Want waar gaat het nou eenmaal om bij de Statenverkiezingen? Ver van mijn bed, zowel wat betreft de verkiesbare kandidaten als om de onderwerpen en de beleidsterreinen waar provincies voor staan. En over wie er als kandidaat de Eerste Kamer ingaan, heb je als kiezer bij de provinciestembus in directe zin niets te zeggen.

Een paar weken geleden luidde hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries daarom ook maar de doodsklokken voor dat hele verouderde verschijnsel van de provincies (de Verdieping, 30 januari). Zijn redenering: provincies gaan over steeds minder, stellen daarom ook steeds minder voor, gemeenten worden almaar groter. Waarom niet in een beweging die al maar nuttelozer wordende tussenlaag opruimen en gemeenten opschalen?

Toch is afschaffing van provincies hier misschien niet het goede medicijn. Ten eerste tobben die almaar groter wordende gemeenten, heel paradoxaal, met een navenant groter wordend bovenlokaal gat. Voor natuur, zorg, werkgelegenheid, infrastructuur en dergelijke hebben gemeenten elkaar steeds meer nodig: de problematiek ervan is gemeente-overschrijdend. Toch kunnen die gemeenten elkaar daar lang niet eenvoudig in vinden. Ze hebben verschillende belangen en verschillende wensen die door hun volksvertegenwoordigingen worden ingegeven.

De opschaling in gemeenteland heeft tot veel vormen van technocratische samenwerking geleid (zoals gemeenschappelijke regelingen en semipublieke bedrijven) die democratisch nauwelijks nog te sturen of controleren zijn. Provincies hebben daar een nuttige – en democratisch gelegitimeerde – regiefunctie. Doorslaan naar nog grotere gemeentelijke bestuursconcerns die ook nog de provinciale functie opslokken, maakt dat probleem alleen maar groter.

Daarbij komt dan nog dat het recht van de sterkste (grootste) waarschijnlijk uitgangspunt wordt: de grootste gemeente in de regio deelt de lakens uit, zoals dat nu al rond Amsterdam en Eindhoven aan het gebeuren is. Overheden als gemeenten en provincies zijn geen bedrijven, of lukrake bestuurlijke cirkels getekend rondom willekeurige plukken burgers. Veel provincies vertegenwoordigen gekoesterde identiteiten en tradities waarin mensen zich thuis voelen en mee verbonden weten. Minister Plasterk mocht dat in de vorige kabinetsperiode ondervinden toen hij een paar provincies op een hoop wilde vegen als landsdelen. Hij ervoer dat provincies voor meer staan.

Tussen servet en tafellaken

De Vries heeft wel gelijk waar hij zegt dat de situatie – tussen servet en tafellaken – waarin de provincies nu zijn terechtgekomen allerongelukkigst is. Daaraan wat sleutelen, door ze met een paar nieuwe taken wat op te leuken heeft niet zoveel zin. Een probleem is ook dat provincies onderling zo enorm verschillend zijn. Waar de provincie Friesland voor staat en wat het bestuur daar doet is bijna in niets te vergelijken met de positie van Noord-Holland, die van Noord-Brabant, of Gelderland (eigenlijk een provincie met verschillende provincies daar binnen). Toch is er maar één regime, één takenpakket en een dezelfde set bevoegdheden voor allemaal.

Wie na wil denken over de toekomst van provincies moet recht durven doen aan de onderlinge verschillen, en wellicht per provincie tot verschillende aanpak en oplossingen komen. Differentiatie is nodig. En misschien houden we dan meer, misschien minder provincies over. Dat is niet interessant – wel een effectieve en efficiëntie bovenlokale of regiogerichte aanpak, die maar één ding echt – en per se – hoeven te delen, en dat burgers daarin via gekozen vertegenwoordiger volledig participeren en meepraten over de bestemming van de publieke middelen.