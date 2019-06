Doe onderzoek naar ándere zorg bij hersenletsel

In ‘De wonderkliniek voor het hoofd’ besteedt Trouw aandacht aan Cognitive FX, een kliniek in Utah. Die wordt overspoeld door Nederlandse patiënten (al honderd teruggekeerd) die na een ongeval leven met de blijvende gevolgen van licht traumatisch hersenletsel (LTH). Het artikel plaatst kanttekeningen bij de effectiviteit van deze behandeling.

Volgens ons, CFX Alumni, gaat dit artikel voorbij aan het werkelijke probleem: dat in Nederland de (h)erkenning van restklachten na LTH onvoldoende is en en de reguliere revalidatietrajecten bij een deel niet effectief blijken te zijn. De groep die naar Utah gaat, heeft meestal al een of meerdere revalidatiebehandelingen doorlopen, gericht op het voorkomen van onder- en overbelasting en de acceptatie van beperkingen. Bij CFX is de behandeling gericht op herstel van hersendoorbloeding en worden balans- en nekproblemen, cognitieve en visuele verwerkingsproblemen multidisciplinair aangepakt. De meeste CFX-alumni ervaren dat klachten, zoals overprikkeling door licht en geluid, concentratieproblemen, vermoeidheid, hoofdpijn en balansproblemen, na deze behandeling verminderen. Soms direct, soms binnen een paar weken of maanden.

CFX-alumni pakken steeds vaker de draad van een ‘normaler’ leven weer op

In de weken of maanden na de behandeling pakken ze steeds vaker de draad van een ‘normaler’ leven weer op. Het is te makkelijk om het succes bij voorbaat te zoeken in een placebo-effect. Daarvoor lijken de resultaten te groot, te veelomvattend, te divers. Bovendien is ‘wetenschappelijk niet bewezen effectief’ iets anders dan ‘wetenschappelijk bewezen niet effectief’.

De behandeling bij CFX is het resultaat van jarenlang onderzoek door neurowetenschappers en klinische neuropsychologen. In plaats van scepsis en niet-wetenschappelijk gefundeerde oordelen, dient er kritisch te worden gekeken naar de aanpak in Nederland. En met nieuwsgierigheid en bereidheid tot wetenschappelijk onderzoek naar behandelingen elders. Volgens hoogleraar revalidatiegeneeskunde en arbeid Coen van Bennekom ontbreekt het in Nederland aan geprotocolleerde behandelingen en is het tijd om te kijken naar innovaties in het buitenland. Kijk, met zo’n visie trek je de zorg voor mensen met hersenletsel naar een hoger plan.

Laat wetenschappers hier zo spoedig mogelijk een goed en grondig onderzoek opzetten. Wij hopen dat hiervoor de benodigde fondsen bij elkaar worden vergaard.

