Doe de groene hesjes aan!

De waarschuwing van Samsom komt niet uit de lucht vallen. In Frankrijk deden de eerste ingrijpende maatregelen ten gunste van het klimaat de vlam in de plan slaan, zoals hogere belasting op fossiele brandstof. Grote kans dat ook vandaag weer rellen en plunderingen zullen uitbreken, in een beweging die inmiddels allang niet meer gaat om brandstof alleen. Hier komt alle onvrede over globalisering, inkomensongelijkheid en de afkeer van de elite samen in één grote vuurbal.

In Nederland is het gelukkig nog niet zover. Toch tekent zich ook hier een beeld af waarbij de ‘gewone’ mens in zijn portemonnee getroffen wordt door verduurzaming, terwijl de hogere inkomens bovengemiddeld profiteren van groene subsidies en belastingvoordelen. Dit vuurtje krijgt voedsel van politici die waarschuwen voor een eenzijdige verdeling van de kosten, die gemoeid zijn met zonnecellen, warmtepompen, isolatie en het terugdringen van fossiele brandstoffen. Termen als ‘klimaatpaupers’ helpen daarbij niet echt, wanneer ze niet vergezeld gaan van concrete alternatieven.

Het zou doodzonde zijn als de al langer sluimerende onrust over de negatieve gevolgen van globalisering, zich zou richten op groene maatregelen

Het is waar dat de bovenlaag van de samenleving tot nu toe meer dan gemiddeld bezig is geweest met verduurzaming. En dus gebruik heeft gemaakt van daarvoor bedoelde subsidies. Maar het zou doodzonde zijn als de al langer sluimerende onrust over de negatieve gevolgen van globalisering en de afkeer van de bedrijfs- en politieke elite, zich zouden richten op groene maatregelen. Want waar een deel van de bevolking weliswaar de nadelen van globalisering voelt, zal zij ook de nadelen voelen wanneer te weinig wordt gedaan om het milieu te redden. Dit geldt overigens niet alleen voor Nederland. Aan de politiek dus de schone taak de sluimerende onrust niet te voeden, maar te bestrijden met concrete maatregelen.

Maatregelen die niet vingerwijzen, maar inclusief zijn, zoals het initiëren van buurtcoöperaties. Die niet alleen huizenbezitters ten goede komen, maar ook huurders, door samenwerking met corporaties. En waarbij grote bedrijven een rechtvaardig deel van de lasten op zich nemen. Dan kunnen de gele hesjes in de kast blijven, en de groene aan.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.