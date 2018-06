Docent inburgering: Liever zou ik mijn brood niet verdienen met die idiote toetsen

Heel blij was ik om te lezen dat het zo goed gaat met Fadi Nadrous, de getalenteerde illustrator uit Syrië, die zulke mooie beelden voor Trouw maakt. Goed nieuws!

Ook de Ser liet van zich horen over de arbeidskansen van vluchtelingen. Naast artistieke talenten en technische specialisten zijn er ook veel vluchtelingen met minder opzienbarende eigenschappen. Ze waren in eigen land gewoon lasser, metselaar, juf, verpleegster, winkelier, automonteur, boer of huisvrouw. Leuke mensen met veel levenslust en motivatie om er hier wat van te maken. Ik heb er tientallen in de klas gehad de afgelopen jaren.

Ook deze mensen willen en verdienen een kans. De arbeidsmarkt heeft ze nodig. Helaas zijn ze vaak niet hooggeschoold en hebben ze soms een ander alfabet geleerd, dus de taal leren is lastig.

De politiek concludeert onthutst dat mensen na twee jaar nog geen werk hebben. Als ze hadden opgelet, wisten ze dat deze groep laagopgeleiden zo'n twee jaar op school moet zitten om dat rare inburgeringsexamen te halen. Goed voor mijn portemonnee en die van mijn opdrachtgevers, maar erg stressvol en niet erg productief.

Rare regels en eisen

Nu is er ook het examen 'oriëntatie op de arbeidsmarkt' bijgekomen, een belangrijk thema, maar in een idiote vorm gegoten met allerlei rare regels en eisen, en lange wachttijden. Jawel, ook hier kan ik, samen met collega's, mijn brood mee verdienen. Ik doe dat met veel plezier, maar ik had liever dat het anders was.

Dat er een eenvoudig taalexamen was dat de slimmeriken in een paar maanden kunnen halen en de langzamen in maximaal een jaar.

Dat dan de technische sector de electriciëns, lassers en andere techneuten verder opleidt, inclusief de taal.

Dat de zorgsector de gediplomeerde verpleegkundigen, maar ook de mensen die graag in de thuiszorg willen werken verder helpt en bijschoolt in vaktaal.

Dat de land- en tuinbouwsector de boeren bij de hand neemt en lesgeeft en dat de grote winkelketens een programma ontwikkelen voor degenen die in de detailhandel verder willen. Uitzendbureaus zetten zich in mijn gedroomde plan ook in. En in al die projecten blijft taal een extra aandachtspunt.

Zo hebben de vluchtelingen het gevoel dat ze aan hun toekomst werken in plaats van in de wacht zitten, de werkgevers boren nieuw potentieel aan en zelfs ik en mijn collega's hebben hierin nog wat te doen. Wie gaat dit regelen?

Lees ook: Werk helpt vluchteling en schatkist

Voorzieningen voor vluchtelingen worden versoberd, zodat ze niet te veel kosten. Maar hoeveel kost een Syriër of Eritreeër eigenlijk?

'Zet een vluchteling niet op de kaasafdeling van de AH, als hij ook kan studeren'

Gemeenten moeten nu zorgen dat vluchtelingen aan het werk komen, anders zitten die over tien jaar massaal in de bijstand.