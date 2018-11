Docent, doe niet zo neerbuigend over het geloof

Docenten behoren neutraal onderwijs te geven. Ook als het gaat over godsdienst. Ik ervaar wekelijks op school hoe neerbuigend en stereotiep mijn docenten spreken over het christendom.

Lees verder na de advertentie

Ik zie mezelf nog zitten als dertienjarige in de klas. De les geschiedenis gaat over de Middeleeuwen, en natuurlijk over de rol van het christendom in die tijd. En ook deze keer gaat het als alle andere keren: venijnige opmerkingen over aflaatbrieven verkopende priesters, corrupte bisschoppen, en domme gelovigen die tot de Verlichting moesten wachten met leren nadenken.

Dat dertienjarige meisje kan er niks van zeggen, want ze is bang dat haar klasgenoten haar zullen uitlachen

Maar gelukkig weet de geschiedenisdocent ook alles van geloof in het hier en nu en heeft hij er geen enkel probleem mee dat met zijn leerlingen te delen. Naar zijn mening zijn er nog steeds gelovigen die denken dat de wereld in zes dagen is geschapen, gelovigen die ook nu nog wachten op de zegeningen van de Verlichting.

Neutraal onderwijs Ook de andere vakdocenten houden zich niet in. En dat dertienjarige meisje kan er niks van zeggen, want ze is bang dat haar klasgenoten haar zullen uitlachen. Ze kan niet tegen de docent ingaan, want zelf weet ze eigenlijk ook niet zo goed hoe het zit. Nu ben ik ­ouder, maar het is nog steeds niet makkelijk. Docenten behoren neutraal onderwijs te geven, of het nu gaat over Tweede Wereldoorlog of de christelijke traditie. Docenten behoren niet elk willekeurig onderwerp aan te grijpen om zich af te zetten tegen een raar soort christendom, dat in feite nergens (meer) ­bestaat. Aflaten worden nergens meer verkocht. En de maagdelijkheid van Maria heeft minder met seks en veel meer met uitverkoren zijn te maken. Bovendien: alsof christenen geen ­kennis zouden hebben van corrupte bisschoppen en pedoseksuele voorgangers. We zijn niet achterlijk. Bovendien heeft de door de docenten gekozen benadering van religie en van het christendom grote gevolgen. Wie ‘nog’ wel gelooft, voelt zich in de zeik gezet, met als gevolg dat je je eigen ­geloof maar zo diep mogelijk verstopt houdt. Daarnaast krijgen de andere niet-gelovigen leerlingen een nogal verknipt beeld van het christelijk geloof. Docenten, blijf bij je eigen vak. En als je boos en gefrustreerd bent over je eigen christelijke opvoeding of als je de neiging hebt om een atheïstische kruistocht te beginnen, doe dat vooral in je vrije tijd, maar belast ons leerlingen er niet mee.

Lees ook: