Ik ontving een brief van een lezer, met de hand geschreven want, zo vermeldde zij, ‘ik ben een stokoud mens zonder internet’. In de brief citeerde zij twee strofes van de grote Russische dichteres Anna Achmatova, wier leven werd getekend door de verschrikkingen van het stalinisme.

‘Ik maak geen zaak met wie het graaien

en plunderen gebeuren liet

en vluchtte. Poog mij niet te paaien

ik weiger u mijn stem en lied’.

Natuurlijk gaan onze gedachten hierbij heen en weer tussen toen en nu, tussen Rusland en Oekraïne. Achmatova werd daar, in het tegenwoordige Oekraïne, geboren, in een dorp bij Odessa. Maar ze groeide op nabij Sint Petersburg en die stad was voor het grootste deel van haar leven haar woonplaats. Haar eerste echtgenoot werd in 1921 geëxecuteerd door de communisten, hun zoon Lev bracht jaren door in een werkkamp, haar derde partner stierf in een strafkamp, zijzelf werd uit de Schrijversbond gezet en mocht tot 1958 niet publiceren. Ze overleed in 1966. Lezen over haar leven is het gewicht voelen van de Russische geschiedenis, waarin zoveel mensen werden platgewalst.

Dit is het tweede citaat uit de brief die ik kreeg:

‘Ook als ik oud of ziek ben, of verarmd

dit neem ik mee: waanzinnig avondrood,

een grenzeloze innerlijke kracht

en de verrukking van het lieve lezen’.

En ja, het lezen is ook mij lief, en dit zijn dagen voor gedichten, ook als ze geen verrukking brengen maar ontzetting, misschien juist dan. Lodewijk Asscher deelde via Twitter een gedicht van Judith Herzberg, getiteld Een toen dat we toen heden noemden. Daarin gaat Herzberg op zoek naar ‘een ander woord voor massamoord’ en komt dan zomaar, pardoes, terecht bij een woord uit de tijd van ‘een onwetend toen’. Dat woord is flitspuit.

Ik moest opzoeken wat het was. Het bleek te gaan om een handspuit die tot na de Tweede Wereldoorlog veel werd gebruikt – je kon er een poedervormig of vloeibaar bestrijdingsmiddel mee vernevelen om insecten te doden. Zoiets als Zyklon-B. Herzberg voegt een PS toe aan haar gedicht, waarin ze vertelt dat ze twee edities heeft van de Van Dale, in de eerste, die van 1924, komt het woord massamoord nog niet voor. In de tweede, van zestig jaar later, wél. Een veelzeggende samenvatting van de 20ste eeuw, al was er voor 1924 ook al voldoende gepasseerd om van massamoord te spreken.

Ik dacht aan het gedicht De eeuw loopt ten einde van Wislawa Szymborska, dat stamt uit 1986 en waarin zij beschrijft hoe de 20ste eeuw de boeken in zou gaan.

‘Er is al te veel gebeurd

wat niet had mogen gebeuren,

en wat had moeten beginnen,

is niet begonnen’.

Je weet hoe waar dit is en je vraagt je af wat er van de 21ste eeuw zal worden: het begon met nine-eleven en inmiddels zijn we aanbeland bij een Oekraïne-oorlog, het ziet er niet goed uit.

En o ja, in Sint-Petersburg bevindt zich een Anna Achmatova-museum, gevestigd aan Liteini Prospekt 53. Hoe lang nog voordat Poetin dit laat sluiten?