Dit was geen campagne met aantrekkelijke of lonkende perspectieven

De verkiezingscampagne kwam traag op gang, al ontstond de afgelopen dagen nog iets van verkiezingskoorts. Doordat er dit jaar geen fysieke optredens in zaaltjes en op verkiezingsmarkten waren, hadden media ruim baan gemaakt voor deze bijzondere corona-verkiezingen. De lijsttrekkers werden opvallend scherp ondervraagd door journalisten en burgers, wat spannende tv opleverde.

Vandaag is het alweer de derde officiële stemdag, nadat 2,4 miljoen Nederlanders vorige week al hebben mogen stemmen per post. Het zijn allemaal noviteiten in deze verkiezingen. Toch lijkt het erop dat de verkiezingsuitslag niet tot hele grote verrassingen zal leiden. Ook deze verkiezingen lijkt de al tien jaar zittende liberaal Mark Rutte op z’n sloffen te gaan winnen.

Een paar splinterpartijen staan te rammelen aan de poort van de Tweede Kamer en de vraag is nog of de PVV, het CDA dan wel D66 de tweede partij van ons land wordt. De status quo wordt na deze verkiezingen vermoedelijk niet doorbroken. De meeste kiezers zitten in deze corona-tijd ook helemaal niet te wachten op grote bestuurlijke veranderingen. Er wordt weliswaar reikhalzend uitgekeken naar de na-coronatijd, met meer vrijheden en economische groei. Maar zolang er zelfs nog de dreiging van een derde golf is, moeten de coronabeperking nog even doorgaan. Dat schatte Rutte al in en daar heeft hij als VVD-lijsttrekker met de premierbonus campagne op gevoerd. De verkiezingen laten zien hoe effectief een goede media-gedreven campagne kan zijn. Partijen met veel geld in kas, kunnen rijkelijk campagne voeren en met advertenties strooien om de gunst van kiezers te werven.

Inhoudelijk bleef deze campagne wel wat vlak

Ook in Nederland ontvangen partijen tegenwoordig grote giften uit binnen- of buitenland. D66 was deze campagne zeer transparant over de gift van een miljoen euro. Bij andere partijen, zoals PVV en Forum is dat helaas niet helder. Het roept de vraag op in hoeverre deze giften invloed hebben op ons parlementair stelsel, en of er nieuwe regels nodig zijn.

Inhoudelijk bleef deze campagne wel wat vlak. Het ging te weinig over zaken die Nederlanders écht belangrijk vinden, zoals de zorg, het klimaat, de economische crisis, de toenemende ongelijkheid, of de woningnood. De oppositie wist in ieder geval op deze onderwerpen geen bres te slaan in de status quo. Op het thema klimaat heeft links niet het alleenrecht. En misstanden, zoals het institutioneel racisme in de toeslagenaffaire, kunnen alle partijen zich aanrekenen. De populisten schetsten vooral een karikatuur van Nederland als ondemocratisch en onvrij, of als een land dat wordt ‘overspoeld’ met migranten. Het was geen campagne met lonkende perspectieven voor een beter Nederland. Dat komt na corona hopelijk weer wel.