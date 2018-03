Dit noem je een groep andersdenkenden demoniseren

Stevo hekelde daarin onze selectieve verontwaardiging: ‘Wijs ik naar rechts, wijs jij naar links, en zo wast iedereen zijn eigen handen in zijn eigen onschuld’, schreef hij.

Persoonlijk wijs ik graag naar links omdat door de uitpuilende linkse kerk, het overgrote deel van journalisten (8 op de 10 voelt zich links) en bijna het hele sociaal/cultureel spectrum permanent naar rechts wordt gewezen. Dan is een extra steentje in die vijver niet echt nodig.

Eergisteren wees ik naar het Rotterdamse Links Verbond dat zich met de antisemitische moslimpartij Nida had geëncanailleerd. Stevo Akkerman vond dat Nida terecht is aangepakt, maar hoe zit het met de rechtse Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet, merkte hij op? Ja, maar terwijl Nida-kopstukken in alle vrede en ongestoord hun bijeenkomsten organiseren gebeurde de laatste elf maanden bij FvD het volgende:

Op 17 april vorig jaar, moest een FvD-bijeenkomst in Dordrecht met Baudet en Theo Hiddema naar een nieuwe locatie zoeken. De eigenaar van Event Center zegde af wegens ‘veiligheidsrisico’s’.

Op 19 juni werd in het Nieuwegeinse NBC Congrescentrum een meeting van FvD verstoord door ‘antifascisten’, die pamfletten in de zaal wierpen, een banner uitrolden met daarop ‘ontmasker de fascisten’ en op fluitjes bliezen.

Op 19 september werd de deur van de Amsterdamse woning van Thierry Baudet door een linkse groepering met verf beklad. Door de brievenbus werd een mengsel met poep geworpen.

Op 9 oktober werd bij de Leidse faculteit een studentenbijeenkomst met Baudet tot verdriet van het faculteitsbestuur door linkse docenten (!) verstoord.

Op 27 januari werden FvD-leden die op het Amsterdamse Buikslotermeerplein pamfletten uitdeelden door een groepje onbekenden belaagd met als kreet ‘nooit meer fascisme’. Omstanders kwamen de FvD-leden te hulp.

Op 1 februari werd een FvD-bijeenkomst in Café La Rosa (Amsterdam) door linkse activisten verstoord. Buiten werd een lawaaidemonstratie gehouden met spandoeken met teksten als ‘Nanninga oprotten’, ‘Baudet = grachtengordelfascist’.

Op 2 februari hield minister Ollongren een lezing in Nijmegen waarin ze stelde dat Baudet en zijn partij ‘een bedreiging zijn voor de Nederlandse kernwaarden, de democratie, de rechtsstaat, onze vrije en open samenleving’.

Eergisteren, tijdens het verkiezingsdebat van de Hogeschool van Amsterdam, verstoorde een schreeuwende Jazie Veldhuyzen (tweede op de lijst Bij1) de discussie en moest door de beveiliging de zaal worden uitgezet.

Overmorgen zal een anti-FvD-demonstratie in Amsterdam worden gehouden, gesteund door 69 organisaties waaronder Nida, Denk en GroenLinks.

Dit allemaal voor een partij die nul zetels bezit in nul gemeenten en alleen in Amsterdam meedoet. Dit noem je een groep andersdenkenden demoniseren, het politieke debat doodslaan, de intolerantie opschroeven en de Nederlandse democratie en rechtsstaat nekken.

