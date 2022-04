Dit kabinet kan niet eeuwig blijven leunen op goede voornemens

De nieuwe bestuurscultuur is nog ver weg. Die conclusie valt te trekken uit het debat over de mondkapjesdeal. Met een zwaar gemoed, om PvdA-Kamerlid Attje Kuiken te citeren die donderdagavond de motie van wantrouwen indiende tegen minister De Jonge.

Het valt ook bijna niet te begrijpen. Dit kabinet met zijn vele oudgedienden als bewindspersoon zou beter moeten weten. Na de tocht door de formatiewoestijn en het diepe ‘nostra culpa’ voor het toeslagenschandaal was er geen snipper papier meer te vinden in Den Haag of er stonden goede voornemens op. Premier Mark Rutte beloofde voor zijn vierde kabinet te werken aan meer openheid en transparantie, een betere relatie met de Kamer en herstel van vertrouwen.

De vele verzoeken om informatie over de mondkapjesdeal, van de Tweede Kamer en van de media, boden hiervoor een uitgelezen kans. Maar minister Hugo de Jonge en met hem het hele kabinet trapte ondanks goede bedoelingen opnieuw in oude valkuilen. Wob-procedures werden gefrustreerd en vertraagd, verantwoordelijkheden te laat erkend, onderzoeken onnodig ingewikkeld en langdurig gemaakt. De leercurve van het kabinet in deze lijkt te veel op de duinen bij Katwijk en te weinig op de Alpen.

Fouten maakt iedereen

Want zo moeilijk hoeft het niet te zijn. Fouten maakt iedereen. Voor de grote druk waaronder het kabinet bij het uitbreken van de pandemie opereerde, was in de Kamer alle begrip. Iedereen is aanvankelijk een loer gedraaid door Sywert van Lienden, die de mondkapjes belangeloos beloofde te leveren. Ook de media die hem zonder veel weerwoord in die weken op het schild hesen als mondkapjes-expert.

Maar bij de verantwoording achteraf had het kabinet aan de gedane beloftes moeten denken. Het kan niet eeuwig blijven leunen op goede voornemens. En het had de zaken staatsrechtelijk zuiver moeten houden. De Jonge kwam uiteindelijk naar de Kamer omdat zijn persoonlijke integriteit in het geding was, maar daar had hij het zelf naar gemaakt en het maakte het debat onnodig ingewikkeld. Ook het verschuilen achter onderzoek wat te lang op zich laat wachten, draagt niet bij aan herstel van vertrouwen. Mocht het uitzoeken van informatie echt complex zijn, dan is het beter om hierin ook de Tweede Kamer de regie te geven, zoals de eenvrouwspartij BBB ook voorstelde. De Kamer beschikt per slot van rekening over een eigen onderzoeksdienst, die haar kan ondersteunen bij de controlerende taak.