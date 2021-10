Dit kabinet kan de asielproblematiek niet aan

De confrontatie tussen de zolderwreker en de oud-minister die hij bedreigd had, was leerzaam en misschien ook broodnodig. Dinsdag was D66-leider Kaag aanwezig bij de zitting die over haar bedreiger ging en ze maakte gebruik van haar spreekrecht.

Broodnodige confrontatie dus, in een tijd waarin sociale media door opgewonden standjes worden bevolkt die met een paar toetsaanslagen je virtuele kogels door het hoofd kunnen jagen. Wie zou geen angst voelen bij het lezen van dergelijke bedreigingen?

Toch vroeg ik me af of Sigrid Kaag niet enige proportionaliteit uit het oog had verloren toen ze, bij de zitting, Nederland met gewelddadige contreien vergeleek: “Het werk als diplomaat in het Midden-Oosten is leven tussen beveiligers en in gepantserde konvooien, met op iedere straathoek gevaar. Toch ben ik in Nederland soms angstiger dan ik ooit geweest ben.” Het kan, maar dan is het meer een kwestie van subjectiviteit dan een rationele en feitelijke constatering.

Ik was hier nog niet helemaal over uit toen het nieuws van de vermoorde Afghaanse tolk Nederland opschrikte: in koelen bloede door de Taliban vermoord, omdat hij voor Nederlanders en Amerikanen had getolkt. Hij stond wel op de Nederlandse evacuatielijst maar door een te trage reactie van Buitenlandse Zaken en Defensie kon hij niet, zoals vele anderen, uit het land worden geholpen.

Hij smeekte om uit ‘deze gruwelijke omstandigheden’ te worden geholpen

In ditzelfde Nederland waar Kaag zich ‘angstiger dan ooit’ zegt te voelen, had hij ‘vurig’ willen opgenomen worden. Zo smeekte hij in een mail om ‘uit deze harde en gruwelijke omstandigheden geholpen te worden’.

Hoewel twee ministers (Sigrid Kaag en Ank Bijleveld) ontslag hebben moeten nemen vanwege de gebrekkige evacuaties uit Afghanistan, dreigt de schuldvraag nu actueler dan ooit te worden. Zeker wanneer er eventueel nog meer slecht nieuws over vermoorde tolken in Afghanistan op ons afkomt.

Meer dan een ‘evaluatie’ over de evacuaties uit Kabul lijkt een parlementaire enquête hier inderdaad op zijn plaats. Het zal dan niet meer alleen over het disfunctioneren van ministeries gaan, maar over mensenlevens die door nalatigheid in gevaar zijn gebracht.

En dan rest er maar één conclusie

Wrang is aan de andere kant het gemak waarmee asielmigranten uit veilige landen (meestal uit Noord-Afrika) Nederland binnenkomen. Dit, terwijl dit land niet in staat is gebleken aan echte vluchtelingen, die het in Afghanistan gedienstig zijn geweest, bescherming te bieden.

Hoeveel van die ‘veiligelanders’ zich bij het opvangcentrum Ter Apel wekelijks melden is onbekend. Wel weten we dat de aantallen asielmigranten die in Nederland arriveren ‘enorm’ zijn: tussen de 1100 en 1300 iedere week. Donderdag zond EenVandaag een alarmerende reportage uit de gemeente Westerwolde uit, waar het overvolle opvangcentrum is gevestigd. De burgemeester riep het kabinet om hulp en de gemeenteraad dreigt het contract met het Centraal Opvang Asielzoekers op te zeggen.

Dan rest er maar één conclusie: zowel binnen als buiten de grenzen is het demissionaire kabinet niet in staat de asielproblematiek het hoofd te bieden.

