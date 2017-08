Dit is het moment om het mes te zetten in de melkveesector

Eerder dit jaar kreeg al een groep van 52 boeren van de rechter te horen dat zij hun koeien niet naar het slachthuis hoeven af te voeren, een maatregel waarmee Van Dam de veestapel wil laten krimpen. Volgende maand stapt nog een groep boeren naar de rechtbank. Ook zij willen hun koeien behouden. Het zou kunnen dat ook hun eis gehonoreerd wordt. Zo verschrompelt het mestbeleid van Van Dam. Ondertussen is de krimp van de veestapel met 160.000 koeien wel onvermijdelijk om te kunnen voldoen aan de Europese normen voor de fosfaatuitstoot.

Lees verder na de advertentie

Natuurlijk zijn de melkveehouders primair verantwoordelijk voor de enorme extra mestproductie en alle milieuschade daarvan. Met gejuich onthaalden ze immers in 2015 het Brusselse besluit om de melkquotering definitief te schrappen. Massaal investeerden ze in extra grote stallen en meer vee. Jarenlang hadden ze uitgekeken naar dit moment, dat lieten ze zich niet afnemen. Kritische geluiden over de te verwachten extra mestproductie, waren niet aan hen besteed. De kraan ging voluit open, de keerzijde daarvan - extra mest - was even minder belangrijk.

Extra financiële compensatie lijkt nu nog de enige weg om boeren ertoe te bewegen vee af te voeren

Algemene belang Zo plaatsten melkveehouders hun individuele belang boven het algemene belang. Dat is kwalijk, maar ook begrijpelijk. Boeren zijn immers ook ondernemers en de marges in de melkveehouderij zijn smal. En als het om het algemene belang gaat, komt toch vooral de overheid in beeld. Die moet dat bewaken. Of dat laatste voldoende is gebeurd in het mestdossier, valt te betwijfelen. Aan het einde van de quotering gingen jaren van onderhandelingen vooraf. Tijd die de boeren vooral gebruikten om hun investeringen voor te bereiden. Tijd waarin Den Haag vooral achterover leunde en waarschuwingen van onder andere de milieubeweging negeerde. Pas toen het mestprobleem te groot werd, volgde politiek ingrijpen: dit jaar. Veel te laat dus. En ook nog op een manier die, zo oordeelt de rechter, haaks staat op het tot dan toe gevoerde beleid. De prijs voor dit Haagse falen is hoog: extra financiële compensatie lijkt nu nog de enige weg om boeren ertoe te bewegen vee af te voeren. Dat kost tenminste 1 miljard euro. Dat biedt evenwel ook de mogelijkheid extra eisen te stellen aan de melkveehouderij. Dit is het moment om het mes te zetten in de sector, om de melkproductie voor eens en voor altijd in overeenstemming te brengen met de omvang van grond van de boeren. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier eerdere commentaren.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.