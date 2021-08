Dit is het moment om haatdragende spreekkoren op de voetbaltribunes aan te pakken

In geen enkele sport klinkt zoveel kwetsend verbaal geweld als bij mannenvoetbal. Doe daar iets aan, bepleit Ruben Vis, algemeen secretaris van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap.

Het nieuwe betaald-voetbal­seizoen begint. De aftrap vindt plaats in ‘ouderwets volle stadions’, met een bezetting van 67 procent van de totale capaciteit. Dit is het moment om aan een nijpend probleem niet achteloos voorbij te gaan, en dat lijkt in de ­euforie van de uitbaters van het betaalde voetbal wel het geval. Het verbaal voetbalgeweld moet gestopt worden. Gaat deze bedrijfstak de heropening aangrijpen om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen met echte, onmiddellijke maatregelen?

Lang woekerend probleem

Het betreft een lang woekerend probleem dat zich opvallend genoeg alleen en uitsluitend in deze tak van sport manifesteert. Decennialang is niet ingegrepen door voetbalclubs bij antisemitische uitingen, met de grafitti-schildering over Steven Berghuis die van Feyenoord naar Ajax is gegaan, als voorlopig nieuw dieptepunt. Nu een lange corona-stop ten einde komt en een nieuw seizoen van start gaat, is het moment daar dat de clubs, de KNVB, de Eredivisie en Eerste Divisie naar voren moeten komen, zich uit moeten spreken en het publiek moeten laten weten dat er een nieuwe start wordt gemaakt waarin geen enkele vorm van racistische of antisemitische uitingen meer zal worden getolereerd.

Het gaat om antisemitisme, haat tegen zwarten (zie de nasleep van de finale van het Europees kampioenschap in Londen), tegen lhbti’ers, moslims, tegen de scheidsrechter, spelers van de tegenpartij, en mogelijk anderen. Waarom zie je dit verschrikkelijke gedrag niet bij de Tour de France, de Grand Prix Formule 1, het vrouwenvoetbal of een andere competitie met fans die hun team aanmoedigen?

Effecten buiten het stadion

Daar komt bij dat het gedrag van voetbalsupporters op de tribunes een verwoestende uitwerking heeft op de maatschappij buiten de sta­dions. Het voetbalantisemitisme is vanuit de stadions vrijelijk de straat en de virtuele wereld in gegolfd. Hebben de voetbalbestuurders zelf weleens nagedacht in welke beschamende situatie zij zich bevinden ten opzichte van collega’s van andere sporten?

Vergeleken met elk ander type profsport met toeschouwers heeft de professionele voetbalfamilie een hoge morele plicht om de vreselijke sfeer rond haar wedstrijden te veranderen en te werken aan het verbeteren van haar reputatie. Deze bedrijfstak moet zelf in staat zijn om maatregelen te nemen, proactief. De stadions lopen weer vol.

