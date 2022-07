Dit is de tijd van pijnlijke keuzes en in praktijk brengen wat je preekt - ook voor Rabobank

De Rabobank erkent verantwoordelijkheid in de stikstofcrisis. De bank zegt zelf dat ze ‘met de kennis van nu’ anders zou hebben gehandeld in het verleden bij het financieren van intensieve veehouderij. Dat is een begin, nu komt het aan op doorzetten. De grootste leningenverstrekker in de landbouwsector zou deze erkenning nu verder moeten vormgeven in praktijk, vooral bij nieuwe projecten.

Op een van die nieuwe projecten leverde het Wereldnatuurfonds onlangs harde kritiek. In een open brief zegt de natuurbeschermingsorganisatie dat de Rabobank zich schuldig maakte aan ‘schijnzekerheid op korte termijn’. Concreet gaat het om het stimuleren van investeringen in innovatieve vloeren van veestallen en robots, waarbij minder stikstof vrij komt door betere scheiding van mest en urine van koeien.

In het grotere geheel betekent dit project opnieuw poetsen in de marge bij het terugdringen van de uitstoot, stelt het WNF. Ook in Den Haag is het vertrouwen op de kracht van dit type innovaties jarenlang torenhoog geweest, terwijl de bijdrage aan het bestrijden van de stikstofuitstoot tegenvielen.

De Rabobank heeft een naam op te houden

De Rabobank heeft wat betreft maatschappelijke verantwoordelijkheid een naam op te houden. Voormalig directeur Herman Wijffels stond meermalen bovenaan de Duurzame 100 van Trouw, als meest duurzame Nederlander. Banken en bedrijven onderschrijven zelf ook deze verantwoordelijkheid.

Vorig jaar nog publiceerden de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hun Agenda NL 2030. Ondernemen voor brede welvaart, waarin de respectievelijke voorzitters Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof stelden dat ondernemers medeverantwoordelijkheid moeten nemen voor de vorming van een sociaal en duurzaam florerend Nederland.

Hoe ziet Rabobank die verantwoordelijkheid? De bank is niet van plan boeren leningen kwijt te schelden en op die manier mee te betalen aan een oplossing voor de stikstofcrisis. Ook voelt de bank niets voor een directe bijdrage aan het stikstoffonds, het fonds dat de overheid in het leven wil roepen onder meer om boeren uit te kopen. Rabobank is geen filantropische instelling: de bank moet winst maken, zorgen voor voldoende buffers bij crises, en zit ook niet te wachten op boeren die ‘groen’ werken maar permanent rood staan.

Dat neemt niet weg dat dit de tijd is van pijnlijke keuzes en in praktijk brengen wat je preekt. Wanneer een bank zo’n machtige marktpositie heeft als Rabobank, kan die zich niet alleen verschuilen achter het argument dat het altijd de regelgeving van de overheid heeft gevolgd en duurzaamheid gestimuleerd. Ondanks het feit dat de bank voor honderden miljoenen in duurzame initiatieven heeft geïnvesteerd, is het ook altijd de grootinvesteerder van de intensieve veehouderij gebleven. Dit is de tijd voor een grote koerswijziging.