Dit 'Drionpoeder' is verwerpelijk

Dat semi-illegale gedoe is belastend voor de mensen die bij hun volle verstand uit het leven willen stappen, zegt de Coöperatie Laatste Wil. Deze club, opgericht om de roemruchte 'pil van Drion' nieuw leven in te blazen, kondigde twee weken geleden aan een dergelijk middel te hebben gevonden. Het zou goedkoop zijn, vrij verkrijgbaar en bovendien zou het een zekere en veilige dood opleveren. Wie lid wordt van de Coöperatie, krijgt na een half jaar de naam van het middel.

In haar volstrekt oprecht goede bedoeling wil de organisatie dit toestaan voor iedereen boven de achttien. Dat geeft het een verwerpelijke kant. Zoals experts opmerkten: ook de twintiger met diep liefdesverdriet of de psychiatrisch patiënt met een langdurige depressie kan het dan gebruiken. Of kwaadwillenden.

Juridisch lijkt het plan moeilijk aan te pakken, wie enkel algemene informatie over zelfdodingsmiddelen geeft is niet strafbaar. Maar in haar naïviteit dat informatie over dit middel in het huidige internettijdperk binnenskamers is te houden, schoot de Coöperatie zich flink in de voet. Bezorgde artsen als psychiater Boudewijn Chabot achterhaalden de naam van een middel dat kan zorgen voor een bijzonder heftige dood.

Achteraf is het verbazingwekkend dat de initiatiefnemers ervan uitgingen dat de vele extra leden die de aankondiging al opleverde, allen hun mond zouden houden. Ze krijgen het niet gemakkelijk: deze week maakte ook de leverancier van het product een einde aan de vrije verkoop, nadat hij besefte wat de oorzaak was van de opvallende stijging in het aantal bestellingen.

Zo is die verstandige, bewuste persoon die klaar is met het leven, weer aangewezen op dat grijze circuit. In dit geval is dat maar gelukkig ook. Niet alleen vanwege die persoon met liefdesverdriet of depressie die het niet in handen moet krijgen. Ook omdat die consulent in dat kantoortje in ieder geval nog een gesprekspartner is voor degene die dood wil, zodat deze er niet helemaal alleen voorstaat bij deze moeilijke beslissing.

Bovendien is een drempel bij een doodswens wenselijk. Zo'n wens is meestal niet absoluut. Na de soap over dit 'poeder van Drion' moet de aandacht naar wezenlijker zaken. Wat bedoelen mensen als ze zeggen uit het leven te willen stappen? Wat zegt dat over hun wensen, maar ook over de zorg en over de samenleving? We moeten niet de dood makkelijker maken, maar het leven.

