Discussie over vermoeidheidssyndroom verdient meer journalistiek onderzoek

Voor wat betreft de kop boven het nieuwsartikel van 20 maart ('deels erkend als chronische ziekte') hebben lezers een punt. Zowel de tekst van het artikel als het rapport van de Gezondheidsraad was op dit onderdeel glashelder. De Raad immers schreef dat ME/CVS een 'ernstige chronische ziekte is, die het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen die eraan lijden substantieel beperkt'. Dat was ook de strekking van het nieuwsbericht, dat werd versterkt door een positieve reactie van de voorzitter van de ME/CVS-patiëntenvereniging.

Een correctie over het in de kop feitelijk onjuiste 'deels' zou terecht zijn geweest. Dat had tegelijk het onaangename gevoel van sommige patiënten ondervangen dat Trouw, terwijl er eindelijk goed nieuws voor hen was, 'roet in het eten wilde gooien'.

Geen actiejournalistiek

Dit laatste is aan de redactie niet besteed. Maar ze is er ook niet om patiënten die lijden aan ME/CVS of een andere ernstige ziekte als vanzelf te 'steunen', zoals enkele reacties willen. In het redactionele commentaar neemt de krant het met regelmaat op voor groepen mensen die om uiteenlopende redenen sociaal-maatschappelijk in de verdrukking of uitgeschakeld zijn geraakt. Dát is het geëigende podium voor de krant om haar mening weer te geven. Ook columnisten onderscheiden zich op dit vlak, maar dan met hun persoonlijke mening.

Ergens in de dertig jaar Nederlands onderzoek zijn de wetenschappers en de ME-patiënten elkaar kwijtgeraakt

Vanuit ethisch oogpunt en om hun onafhankelijkheid te bewaren houden de verschillende redacties zich in hun verslaggeving echter verre van actiejournalistiek of het steunen van belangengroeperingen. De rol van de onafhankelijke journalist is allereerst het publiek feitelijk te informeren. Ongeacht het onderwerp dient een pleitbezorger primair nu eenmaal een ander belang dan de verslaggever.

Op dit punt botsen de redactionele keuzes met de veelal gedeelde belangen en overtuigingen van ME/ CVS-patiënten, die kritiek hebben op de kwaliteit van de berichtgeving. Steen des aanstoots voor de laatste categorie waren vooral de reacties die redacteuren verzamelden op het advies van de Gezondheidsraad. In hun artikelen kregen onder meer (emeritus-)hoogleraren van het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV) ruimte om het volgens hen grote belang van de inmiddels omstreden 'cognitieve gedragstherapie' te onderstrepen.