Digitale werkelijkheid gaat nog aan overheidsarchieven voorbij

In de virtuele werkelijkheid laat de staat nogal wat steken vallen. En dat gaat ten koste van het vertrouwen van burgers in de overheid, waarschuwt Henk Frans, voormalig bibliotheek- en archiefambtenaar te Den Haag.

Met de komst van (personal) computers in de jaren tachtig begon er een revolutie op het kantoor. Er ontstond een virtuele, naast een fysieke werkelijkheid. Oudere archivarissen, zoals ik, zagen hun papieren archiefbescheiden in geautomatiseerde systemen verdwijnen en verloren daarmee de controle op de gegevens. Een paperless office met één documentair informatiesysteem voor de hele overheid was in aantocht, zo ging het ­gerucht. Het is er niet van gekomen.

Ook woei er een neoliberale wind door de kantoren, die inzetten op privatisering en deregulering. Overheidsafdelingen haalden hun eigen geautomatiseerde systeem binnen, niet communicatief met andere systemen. Daardoor handelde de overheid niet altijd consistent. Om de weg te vinden in de grote toevloed van data, werden en worden algoritmes en profielen gebruikt.

Maar overheidsbesluiten moeten weloverwogen en met redenen omkleed zijn. En daar gaat het vaak mis.

Menselijke toets

Ook de archivaris, als ‘levend algoritme’, gebruikt profielen bij het inventariseren van een archief. Maar gevaren ontstaan als bij geautomatiseerde processen de menselijke toets ontbreekt. Signalen van ­bestuursrechtelijke misstanden moeten ­onverwijld de bewindspersoon bereiken.

Wat te doen als de rapportage hierover blijft steken? Het komt nog wel eens voor dat problemen worden ontkend en dat klokkenluiders dan worden uitgestoten. De toeslagenaffaire laat zien dat gegevens regelmatig niet de juiste personen bereiken. Ook de dossierkennis in het parlement lijkt te wensen over te laten; Kamerleden doen hun ‘vondsten’ nogal eens in de (sociale) media.

Scheiding van de drie staatsmachten moet digitale werkelijkheid worden

De Archiefwet 1995 wordt, net als haar voorgangers, gebrekkig nageleefd; dit geldt in het bijzonder de digitale informatie. Of de gemoderniseerde Archiefwet 2021 (beoogde ingangsdatum 1 augustus 2021) uitkomst biedt, staat nog te bezien. De Algemene Verordening Gegevensbescherming als Europese verordening heeft namelijk voorrang op deze wet en bevat bepalingen over het verzamelen, wijzigen, raadplegen, bewaren en vernietigen van persoonsgegevens.

Maar het vertrouwen in de rechtsstaat groeit alleen als de overheid grondrechten eerbiedigt en zich transparant gedraagt.

De scheiding van de drie staatsmachten moet een digitale werkelijkheid worden. Ten eerste moet er een rijksdienst voor digitale informatiehuishouding komen. Zo vergroten we onze weerbaarheid in de digitale wereld en ondersteunen we lagere overheden. Daarnaast zijn de systemen waarmee de overheid werkt hard aan vernieuwing toe. Belangrijk is ook de vraag of het eeuwige bewaren van digitale bestanden in datacenters of e-depots wel zo duurzaam en milieuvriendelijk is.

