Digitale geletterdheid is broodnodig

Kansenongelijkheid is een van de grootste problemen in het onderwijs, constateerde de Onderwijsinspectie vorige maand. Terwijl hard gewerkt wordt aan een oplossing, ontstaat een nieuwe kiem voor kansenongelijkheid door de verschillen in aandacht van scholen voor digitale vaardigheden. Daarvoor waarschuwt Anka Mulder, de vicevoorzitter van het college van bestuur van de TU Delft en lid van de Raad van Advies FutureNL.

Lees verder na de advertentie

Voor vrijwel alle banen zijn digitale vaardigheden nodig. In het onderwijs wordt hieraan echter niet standaard aandacht geschonken. Tot voor kort was dat zelfs niet het geval bij mijn eigen universiteit, de TU Delft.

De mate waarin leerlingen en studenten digitale vaardigheden meekrijgen in de opleiding, verschilt enorm. Een aanzienlijk aantal zal de arbeidsmarkt betreden zonder voldoende digitale vaardigheden en het is maar de vraag of ze dat zelfstandig kunnen repareren.

Maar niet elk gezin heeft een goede computer, niet alle ouders zijn digitaal vaardig en dat geldt ook voor veel docenten

In 2020 bestaat in Europa naar verwachting een tekort van 900.000 ICT-professionals. Ook in Nederland dreigt een fors tekort. Zo heeft het UWV maandelijks 1150 ICT-vacatures. Op het hoofdkantoor van Booking.com in Amsterdam werken ongeveer duizend technische medewerkers. Van hen komt 88 procent uit het buitenland doordat het bedrijf onvoldoende Nederlanders kan vinden met de gewenste digitale vaardigheden. Nederland heeft een sterke economie, een goede digitale infrastructuur en staat nu nog bekend als een land dat zeer goed bij is op het vlak van digitalisering. Om deze positie te handhaven, moeten we nu investeren in de digitale geletterdheid van onze kinderen.

Hoewel wij weten dat alle kinderen digitale vaardigheden nodig hebben, is digitale geletterdheid nog geen standaardonderdeel van het curriculum, in tegenstelling tot landen als Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Portugal en Finland. Dat betekent dat het in Nederland van de school of ouders afhangt in hoeverre een kind zijn weg zal kunnen vinden in de digitale wereld. Maar niet elk gezin heeft een goede computer, niet alle ouders zijn digitaal vaardig en dat geldt ook voor veel docenten.

Om alle kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst en om verdere kansenongelijkheid te voorkomen, moet het ontwikkelen van digitale vaardigheden onafhankelijk zijn van de thuissituatie en leefomgeving. Maak digitale geletterdheid daarom een verplicht onderdeel van het Nederlandse onderwijs en leid docenten op om digitale vaardigheden over te kunnen brengen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.