Die vluchtelingen lijken niet op mij

Waarschijnlijk heeft in een wijkkrant iets gestaan over de komst van Oekraïense vluchtelingen, maar dat heb ik dan gemist. Ook geen enkel online medium of tv-station heeft mij daarop geattendeerd. Hoewel ik met vakantie in Spanje was had ik het toch moeten weten. Toen ik terug was zag ik het cruiseschip en opeens veel mensen in de wijk rondlopen. Ik dacht aan toeristen en niet meteen aan vluchtelingen. Koningin Maxima zou gezegd hebben dat ik een beetje dom was geweest.

De veronderstelling dat het cruiseschip naast mijn huis aan de Keulsekade in Utrecht voor toeristen was, bleek een denkfout die ik als voormalige vluchteling nooit had moeten maken. Blijkbaar zat ik gevangen in het denken dat vluchtelingen alleen mensen zijn die op mij lijken. Ik baalde ervan toen ik er achter kwam, niet omdat mijn nieuwe buren vluchtelingen zijn maar vanwege het feit dat ik onbewust meedoe aan de negatieve beeldvorming over vluchtelingen. Wat ik hiervan heb geleerd is dat iedereen een vluchteling kan zijn. Maakt niet uit wat voor huidskleur je hebt en hoe rijk je bent, oorlog kan iedereen tot een vluchteling maken.

Droomreis

Ik had in de krant gelezen dat de overheid bezig is vluchtelingen op te nemen in boten maar ik dacht niet aan zo’n luxe cruiseschip. Mijn droomreis rond de wereld wil ik graag ik in een cruiseschip maken. Het was daarom voor mij ondenkbaar dat er vluchtelingen op dit cruiseschip verbleven. Ik denk dat het kwartje wel was gevallen als de bewoners Syriërs of zwarte Afrikanen waren.

Ik maakte mijn dagelijkse avondwandeling langs het cruiseschip maar zag niets dat erop wees dat hier tweehonderd kwetsbare vluchtelingen verblijven die bescherming nodig hebben. Bij de reguliere asielzoekerscentra zie je dat direct; beveiligings- of politiepost bij de entree, protesten van omwonenden en de permanente aanwezigheid van politie. Daar is bij deze groep geen sprake van.

Het heeft allemaal te maken met beeldvorming. Rond deze groep vluchtelingen hoor ik geen geklaag over overlast. Omdat deze vluchtelingen in een wijk zitten zonder koophuizen. Geen daling van de huizenprijzen vanwege de komst van deze vluchtelingen. Goddank dat de witte Nederlandse bewoners in deze wijk in de minderheid zijn. En de boot lijkt elk moment te gaan vertrekken.

Afrikaanse gerecht

Mijn Marokkaanse en Turkse buren hebben iets anders aan hun hoofd dan klagen over mensen die huis en haard zijn ontvlucht. Eigenlijk hoor ik ze over niets klagen in deze wijk. Ook als ik mijn muziek keihard opzet komt niemand zeggen dat het zachter moet. Anders dan in mijn vorige wijk, een Vinexwijk, hoor ik geen geklaag dat mijn exotische Afrikaanse gerecht stinkt. Ik woon prima in deze wijk. Ik denk dat de gemeente, politie en woningbouw dat niet met mij eens zijn.

Zo zijn we de enige wijk dicht bij het centrum die geen betaald parkeren heeft. Elke twee jaar stemmen we massaal tegen betaald parkeren. Wat deze groep vluchtelingen naast hun witte huidskleur anders maakt dan andere vluchtelingen is dat ze voornamelijk vrouwen, kinderen en oudere mannen zijn. De jonge mannen met hun testosteron zijn aan het oorlogsfront. Zij vechten voor mijn nieuwe buren. Als ik hen zie lopen dan denk ik aan het gemis van hun mannen, hun zonen, broers, ooms en neven. Ze wonen misschien op een luxe cruiseschip maar ik zou voor geen goud met hen willen ruilen.