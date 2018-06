Die Tommy Wieringa toch, wat een empathie!

Eergisteren stierf niemand nadat een onbekende zijn bestelbusje tegen de gevel van dagblad De Telegraaf had gekwakt en in brand gestoken. Bovendien lijkt geen jihadist, maar eerder iemand uit het criminele circuit achter de aanslag te zitten.

Maar goed een aanslag is een aanslag, ook al treft deze de krant van de chocoladeletters aan de Amsterdamse Basisweg. Plichtmatig wordt wel gesproken van een aanslag op de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, en er wordt solidariteit betuigd met de getroffenen. Maar deze Telegraaf is wel – sorry hoor – rechts.

Applaus Inwendig wordt er daarom wel gegrinnikt over de aanslag op het enige rechtse landelijke dagblad dat het land rijk is (in ons beroep zijn we volgens enquêtes met een goede 80 procent links) en in één geval werd er zelfs geapplaudisseerd. Nou ja, laten we dit ook relativeren: er werd niet geklapt om de aanslag, maar om een opmerking over de aanslag. En dit gebeurde niet in een kelder vol radicalo’s met bivakmutsen, maar tijdens een net fuifje van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aanwezig bij dit jaarcongres van de VNG waren een paar duizend burgemeesters, wethouders en ambtenaren, zeg maar de crème de la crème van de lokale politiek. En ook schrijver en columnist Tommy Wieringa was van de partij. Hij werd door journalist Twan Huys over ‘de toenemende invloed van criminelen op het openbaar bestuur’ aan de tand gevoeld. Toepasselijk vond daarom Huys om Wieringa, die vanaf september bij NRC Handelsblad de plek van Bas Heijne zal overnemen, te vragen op de aanslag bij De Telegraaf te reageren. Wieringa zei alleen: “Dat werd tijd”. En dat vond hij ook van de eerdere aanslag op weekblad Panorama.