Die snotneus in Parijs, die vrouw in Berlijn. Hoe durven ze?

‘Kunnen we praten, ik bedoel: is het veilig?’

‘Hier altijd, Donald. Maar hoe is dat bij jou?’

‘Ik ben even de tuin in gelopen – zit hier achter de bosjes. Crazy. Maar ik moest je even spreken. Vertel me, Vladimir, wat is er aan de hand met die Europeanen? Eerst beledigen ze mij, daarna jou. Wie denken ze wel dat ze zijn?’

‘Het geweten van de wereld, dat denken ze te zijn, die snotneus in Parijs, die vrouw in Berlijn.’

‘Precies. De heilige Angela! Hoe durft ze? Met haar klimaat en haar vluchtelingen. En haar belerende toontje. Dolle domineesdochter.’

Kom Donald, ik laat je het Kremlin zien en daarna gaan we in onze blote bassies beren jagen

‘Nee, Macron dan! Elite van de elite, maar de diplomatie moet hij duidelijk nog leren. Een aanval op de Russische media in het bijzijn van de Russische president, dat had Marine Le Pen wel uit haar hoofd gelaten. Het is zoals de Komsomolskaja Pravda schreef: de zege van Macron bewijst dat de Fransen de democratie niet verdienen waar miljoenen Sovjet-soldaten met hun leven voor betaalden.’

‘Sovjet-soldaten? Maar Vladimir, ik dacht, Normandië, weet je…’

‘Jullie speelden ook een rol. Natuurlijk. Dat wordt bij ons wel eens vergeten, maar niet door mij, hoor.’

Sterk en succesvol ‘Okee, prima. Maar wat ik niet begrijp: ik dacht dat Duitsland en Frankrijk concurrenten waren. Vijanden. En nu lijken ze elkaar in de armen te vallen. Straks maken ze Europa nog sterk en succesvol, dat was niet de bedoeling. Ik dacht dat we het met die Brexit zo goed voor elkaar hadden, en dan dit. Heilige Angela drinkt een emmer bier, verklaart zich onmisbaar, en iedereen valt in katzwijm. Straks wint ze gewoon de verkiezingen en gaat ze de EU redden. We hadden ons 2017 anders voorgesteld.’ ‘Ze zijn niet te vertrouwen, Donald. De Duitsers niet en de Fransen niet. Vroeger vochten ze tegen elkaar om de heerschappij over Europa, nu doen ze het samen. Jullie worden overspoeld door de export van Duitse auto’s, wij door de export van besmettelijke ideeën over democratie en mensenrechten. En intussen kruipt de Navo steeds dichterbij, tegen alle afspraken in. Duitse en Nederlandse troepen zitten al in Litouwen! Het is totaal onacceptabel.’ ‘Wat zeg je? Zitten er Duitse en Nederlandse troepen in Litouwen?’ ‘Ja, en dat is een klap in het gezicht van het Russische volk. Maar gelukkig heb jij geweigerd artikel 5 van de Navo te bevestigen.’ ‘Ja, hallo! Niet betalen en wel op onze bescherming rekenen? Kom nou! Maar Vladimir, hoe nu verder, wat is de volgende stap?’ ‘Kom naar Moskou, vriend. Ik laat je het Kremlin zien en daarna neem ik je mee naar mijn buitenverblijf in Sochi – beter dan Versailles. Gaan we in onze blote bassies op beren jagen, boogschieten en barbecueën. En armpje drukken.’ ‘Uh, Vladimir?’ ‘Maak je geen zorgen. We zeggen na afloop gewoon dat we allebei gewonnen hebben.’

