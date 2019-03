Die prachtige vergroeningsplannen van de industrie zelf, die werken niet

Vertegenwoordigers van de vervuilende industrie verzetten zich steeds luider tegen een CO 2 -belasting zoals wij voorstellen (Opinie, 16 februari). Volgens de industrie levert die taks niks op en is individueel maatwerk met een bonus-malussysteem de oplossing. Maar dit industriesysteem werkt niet. Ik geef daarvoor vijf redenen.

Kort samengevat: Een CO 2 -taks is effectief. Het levert emissiereductie op bij de industrie en wel direct. Bovendien is het een marktmechanisme. Ook dat maakt het verzet van de vervuilende industrie zo vreemd. Wat zij voorstellen is verkapte overheidssteun en mist de juiste prikkels om de CO 2 ­-doelen te halen.

Ten derde blijft volstrekt onduidelijk wie bepaalt of een door grote vervuilers ingediend plan te slap is. De technische kennis om de industrieplannen te beoordelen is er helemaal niet meer bij de overheid. En die gaat er ook niet komen. Dat komt doordat de industrie jarenlang succesvol gelobbyd heeft voor ‘marktconforme’ instrumenten, waarbij de overheid op afstand kan blijven en kennis is verdwenen. Moeten straks één of twee ambtenaren gaan beoor­delen of Shell en Tata wel voldoende ambitieus zijn in hun plannen? Gaan zij boetes uitdelen? Ziet u het gebeuren?

Ten tweede zal het systeem niet voldoende plannen opleveren om de doelen te halen. Sterker nog: het zorgt voor een perverse prikkel. De bonus-malusregeling geeft grote vervuilers zoals Shell een goede reden om geen ambitieuze CO 2 -reductieplannen in te dienen. Want een bedrijf krijgt geen boete als het een slap plan indient. Het krijgt alleen een boete als het een zelfgesteld doel niet haalt.

Om te beginnen is er onderzoek gedaan naar het industriesysteem. Zo concludeerde de Erasmus Universiteit na analyse van een groot aantal convenanten in de energiesector dat deze nagenoeg nooit effectief zijn. Ook niet als er expliciete doelen worden geformuleerd of als er met boetes of alternatieve instrumenten wordt gedreigd.

Haarkloverij

Als dat gebeurt dreigt juridische haarkloverij. Dat is mijn vierde punt. De sector wil dat pas over tien jaar wordt gekeken of hij het goed heeft gedaan en de zelfbedachte doelen zijn gehaald. Dat is niet alleen zonde van de tijd. Het is ook verdraaid lastig te beoordelen. Hoe ga je om met tussentijdse afstoting of overname van activiteiten? Wat gebeurt er als het bedrijf is gegroeid? Of als het financieel wat slechter gaat? Dit is een juridisch mijnenveld dat kan leiden tot slepende procedures, waar niet het klimaat maar advocaten beter van worden.

Tot slot nog de rekening van de te nemen maatregelen in het plan van de grote vervuilers. Die betalen zij niet zelf. Zij krijgen een subsidie van meer dan 500 miljoen euro om hun veelal beursgenoteerde bedrijven duurzamer en dus toekomstbestendig te maken. Deze verkapte overheidssteun wordt betaald met een belastingverhoging op de energierekening. Werknemers, onderwijzers, boeren, gezinnen en kleine ondernemers betalen de rekening. U en ik dus.

Willen wij dat? Volgens onderzoek van Natuur en Milieu niet. Ook bij Milieudefensie zien we dat. De grote vervuilers moeten met een CO 2 -taks zelf de aanpassing van hun bedrijven betalen. Mensen passen ervoor om hiervoor op te draaien.

Daar gaan ze de straat voor op in België, Duitsland, Engeland en sinds kort ook in Nederland. De scholieren lieten dat massaal zien op 7 februari in Den Haag. Op 10 maart sluiten volwassenen zich bij hen aan tijdens de klimaatmars die Milieudefensie samen met de FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak, de Woonbond en Oxfam organiseert in Amsterdam.