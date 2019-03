Die levenslange uitkering is terecht

Het UWV kent 1900 arbeidsongeschikten een uitkering voor het leven toe, tegen de regels in (Trouw, 21 februari). Wat is er eigenlijk aan de hand? Het UWV heeft een groep uitkeringsgerechtigden geselecteerd die al heel lang een WGA-uitkering (regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten, onderdeel van de Wia) ontvangt vanwege volledige arbeidsongeschiktheid op medische gronden. Dit is gebeurd in de veronderstelling dat er nog een geringe kans is op herstel. Het betreft uitkeringsgerechtigden aan wie in 2006 tot 2010 deze uitkering is toegekend en die in de periode van 2004 tot 2008 ziek zijn geworden.

Natuurlijk had er sindsdien beoordeeld moeten worden of deze uitkering nog terecht was en of er wellicht arbeidsmogelijkheden waren. Dat is niet gebeurd en dat is niet goed te praten. Ik sluit me dan ook aan bij de kritiek op de houding van het UWV en de politiek inzake de achterstanden bij met name de Wia-herbeoordelingen. Dat dit een probleem is, blijkt al langer uit de jaarverslagen van het UWV. Maar het UWV en de politiek steken structureel de kop in het zand.

Gewraakte aanpak Maar is het nu zo kwalijk wat het UWV heeft gedaan met de groep zeer langdurig volledig arbeidsongeschikten? De bond van verzekeringsartsen Novag zegt dat normaliter 17 procent een Iva-toekenning (regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten, eveneens onderdeel van de Wia) krijgt en vindt dat in schril contrast met de 74 procent toekenningen in de gewraakte UWV-aanpak. Vergeten wordt om erbij te vermelden dat deze 17 procent gerelateerd is aan de eerste Wia-beoordeling na twee jaar ziekte. Maar nu gaat het om uitkeringsrechten van mensen die al meer dan twaalf jaar niet meer werken vanwege ziekte. Is het nu zo kwalijk wat het UWV heeft gedaan met zeer langdurig volledig ar­beids­on­ge­schik­ten? Gezien alleen al de duur van de arbeidsongeschiktheid is het zeer twijfelachtig of deze mensen ooit weer arbeidsvermogen zullen ontwikkelen, laat staan dat ze een baan vinden. Van deze groep mensen komt nu 74 procent in aanmerking voor een uitkering die 5 procent hoger is na een beoordeling door een ter zake opgeleide verpleegkundige onder eindverantwoordelijkheid van een verzekeringsarts. In mijn beleving doet het UWV hier wat je mag verwachten van de uitvoeringsorganisatie: in moeilijke tijden een almaar groter wordend probleem met alternatieve werkwijzen benaderen en proberen op te lossen zodat uitkeringsgerechtigden hun recht krijgen. Ik ben best kritisch op het UWV, maar in dit geval…

