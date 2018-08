Die laatste horde naar een nieuw pensioenstelsel, die is onneembaar

De laatste horde naar een nieuw pensioenstelsel is het sluiten van een akkoord op dit dossier, schrijft Jelle Brandsma (de Verdieping, 20 augustus). De betrokken partijen - werknemers, werkgevers en politiek - zouden dicht bij elkaar staan.

Lees verder na de advertentie

Brandsma realiseert zich niet dat het polderen op dit dossier over en uit is. Geen enkel zichzelf respecterende vakbondsbestuurder kan ermee akkoord gaan, en ook de vakbondsleden zullen deze horde niet kunnen nemen. Er zijn drie redenen die die horde onneembaar maken.

1. De AOW-leeftijd. De eis van de vakbeweging is bevriezen op 66 jaar. Minister Koolmees houdt vast aan het uitgangspunt van de AOW-leeftijd te verhogen. Dit terwijl binnen de vakbeweging de geluiden sterk gaan in de richting van terug naar 65 jaar.

Solidariteit betekent dat je als gemeenschap opkomt voor de meest kwetsbaren in de samenleving

2. Vergeten wordt dat bankpresident Klaas Knot als toezichthouder op een enorme berg geld is gaan zitten. 1400 miljard euro zit er in de gezamenlijke pensioenpotten. Een bedrag waarmee de jaarlijkse pensioenverplichtingen van 32 miljard, na indexatie nog 44 jaar zonder premieheffing kan worden voldaan. Dit feit verzwijgen en blijven doorzeuren over de onbetaalbaarheid van pensioenen is een grove manier van mensen bedriegen.

3. Er zijn de arbeidsmarktontwikkelingen. Het duurt niet lang voordat Nederland weer in een recessie terechtkomt. Het is zeer duidelijk wie daarvan de dupe zullen zijn: de mensen zonder zeker contract zijn de eerste. Solidariteit betekent dat je als gemeenschap opkomt voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Daar zal een akkoord zoals dat er nu zit aan te komen in de verste verte niet aan voldoen.

De laatste horde is een hoge dikke muur met een brede diepe gracht ervoor, en mensen bovenop, die hete pek naar beneden gooien. De muur is opgetrokken door het Financiële Toetsingskader met een zeer vreemde manier om de rendementen op het pensioenvermogen te berekenen, de zogeheten rekenrente. Bovenop die muur staat Knot, hij legt de pensioenfondsen aan banden. De gracht is gegraven door minister Koolmees van sociale zaken die maar blijft vasthouden aan het verhogen van de AOW- leeftijd.

Het is zelfmoord voor een vakbeweging om die horde te nemen. Er rest ons weinig anders dan met vereende vakbondskracht een bres in die muur te slaan.

Lees ook:

Een pensioenakkoord is nabij - deze zeven hobbels moeten nog genomen worden De komende weken hopen vakbonden en werkgevers elkaar en het kabinet toch nog te overtuigen van nieuwe regels voor pensioenen. Voor Prinsjesdag moet het rond zijn, want er is geld nodig.