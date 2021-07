Die introductiedagen gaan nu toch zeker wel door?

Ze zijn de kickstart van het studentenleven, de introductieweken. Daarom moeten ze dit jaar wel doorgaan, bepleit Charlotte Jukema, vijfdejaars student rechten.

Maandag 26 juli, iets voor 13.00 uur: wederom nieuwe maatregelen uit Den Haag. Meerdaagse festivals zullen tot 1 september geen doorgang mogen vinden. Natuurlijk jammer als je tickets had weten te bemachtigen voor Lowlands of Down The Rabbit Hole. De evenenementenbranche krijgt wederom een flinke klap. Toch is er iets anders dat mij meer zorgen baart. Welke gevolgen hebben deze, en eventueel volgende maatregelen voor aankomende studenten en de introductieweken?

Het is al weer vijf jaar geleden dat ik zelf welkom werd geheten in de stad die mijn nieuwe thuis zou worden. Als enthousiaste nieuwkomer liep ik samen met duizenden andere aankomende studenten de Utrechtse Introductie Tijd. Met mijn mentoren fietsten we dagenlang rondjes door de stad, lunchten in het Griftpark en dronken ’s avonds een biertje op een studentenvereniging. Na krap een week had ik er acht nieuwe goede vrienden bij en voelde ik mij al aardig geaard. Ook koos ik ervoor lid te worden van een studie- en studentenvereniging en zo begon een periode die ik tot op de dag van vandaag zonder enige twijfel ‘de mooiste tijd van mijn leven’ kan noemen.

Worden de introductieweken – net als in Groningen inmiddels is besloten – dit jaar weer geschrapt? Vorige zomer stonden introductieweken voor eerstejaars studenten ook onder grote druk. Een paar dagen voor het startsein werden ze, ondanks maandenlange inspanningen, goedgekeurde scenario’s van GGD’en en uitgebreid overleg met gemeenten, geannuleerd. Uiteindelijk was een digitaal scenario de uitweg.

Een noodzakelijk kickstart

Duizenden studenten kregen geen live introductie in de stad, leerden geen echte mensen kennen, werden niet wegwijs gemaakt binnen hun onderwijsinstelling en maakten geen kennis met studie-, sport- of studentenverenigingen. Nog steeds hebben deze inmiddels tweedejaars studenten moeite met het vinden van hun weg binnen het studentenleven. Met als gevolg dat het mentale welzijn van de gemiddelde student een dieptepunt heeft bereikt. Willen we dit nog een jaar?

Daarom wil ik het OMT, politici en andere beleidsmakers oproepen goed na te denken voordat er een beslissing wordt genomen over de komende introductieweken. Gun alle nieuwkomers een warm welkom in de nieuwe stad en maak activiteiten tijdens introductieweken mogelijk. Hogescholen, universiteiten en studie-, sport- en studentenverenigingen zijn klaar om deze activiteiten, binnen de anderhalvemetersamenleving en met toegangsbewijzen, vorm te geven. En nee, dit is geen luxe, dit is pure noodzaak.

Gun de studenten deze kickstart.

Lees ook:

Universiteiten werken maar aan één scenario: helemaal open in september

De Nederlandse universiteiten vinden dat er slechts één scenario denkbaar is voor het nieuwe collegejaar, en dat is volledige opening. Ze zien niets in onderwijs op anderhalve meter afstand. De meeste universiteiten bereiden daarom geen anderhalvemeterscenario voor, terwijl het kabinet ze daar wel om had gevraagd. Dat meldt Nieuwsuur na een rondgang.