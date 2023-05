Die hoge prijzen: is dat graaiflatie of iets anders?

Ondernemen is vooruitzien. Het is verstandig om voor roerige tijden een buffer aan te leggen. Waar komt een bedrijfsbuffer vandaan? Uit de winst. Het is zogeheten ingehouden winst, die niet uitgekeerd wordt aan aandeelhouders en evenmin wordt ingezet voor investeringen.

In jaren dat de winsten door het plafond gaan, wordt er doorgaans meer dividend uitgekeerd aan aandeelhouders. Maar dan kan ook makkelijk een buffer opgebouwd worden voor kosten die in de nabije toekomst verwacht worden. Dit laatste is de verklaring van sommige economen voor wat anderen graaiflatie noemen: de extra winsten in tijden van hoge inflatie. Het lijkt erop dat bedrijven met zulke exorbitante winsten misbruik hebben gemaakt van de inflatie en hun prijzen extra hebben verhoogd.

Vooruitziende blik

De vraag is nu: hebben deze bedrijven verstandige buffers aangelegd voor de hoge (loon)kosten in 2023, of zijn ze inhalig geweest? Wie er gelijk heeft zal pas volgend jaar blijken, als de loonsverhogingen van de huidige cao’s gerealiseerd zijn en de oude voorraden van materialen opgebruikt zijn, zodat er alleen nog tegen de nieuwe, hogere prijzen ingekocht kan worden.

Als blijkt dat over het jaar 2023 de winsten een stuk lager liggen dan over het vorige jaar, of zelfs iets onder het gemiddelde van de jaren ervoor, dan klopt het dat de bedrijven met hele hoge winstcijfers alleen maar verstandig hebben gereageerd op de hoge inflatie. Met vooruitziende blik hebben ze tijdig hun prijzen verhoogd om zo een buffer aan te leggen voor de hogere loon- en materiaalkosten in 2023. Maar als volgend jaar blijkt dat de winsten niet of amper lager zijn dan over 2022, dan zie ik geen andere verklaring dan graaiflatie. De prijzen waren dan te ver verhoogd, meer dan de kostprijs in 2022 en 2023.

Plakkerige prijzen

Wat zeggen economische theorieën hierover? De dominante theorie zegt dat bedrijven die hun prijzen te ver verhogen zichzelf uit de markt prijzen en failliet gaan. Dus dat graaiflatie eigenlijk helemaal niet realistisch is. Joan Robinsons theorie van marktmacht wijst juist op de macht van bedrijven die in markten opereren waar helemaal niet zoveel concurrentie is. Daar wordt graai­flatie niet afgestraft en komen bedrijven ermee weg.

En dan hebben we nog de theorie van Keynes, die het had over plakkerige prijzen. Hij bedoelde dat eenmaal ‘normaal’ gevonden prijzen de neiging hebben om voorlopig niet meer te veranderen. Bedrijven die de hoge inflatie van 2022 hebben misbruikt om hun prijzen extra te verhogen hoopten wellicht mee te liften op plakkerige prijzen. Ze hoopten dat een eenmalige, te sterke verhoging niet zo zou opvallen. Zodat ze daarna de nieuwe prijzen kunnen aanhouden, omdat de consument er dan aan gewend is. Dus geen neerwaartse aanpassing als correctie op de te hoge stijging. Maar gewoon lekker blijven plakken aan het te hoge niveau.

Ik ben nu al benieuwd naar de winstcijfers over 2023 die de bedrijven die afgelopen jaar zulke hoge winsten hadden zullen rapporteren.