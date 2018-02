Een metroman ben ik in elk geval niet, daarvoor ben ik te onverzorgd en te slordig al woon ik wel in een soort metropool, Amsterdam, de Randstad. Die hele oppositie tussen mannen en vrouwen spreekt me niet erg aan. Mannen van Mars en vrouwen van Venus, het allitereert aardig maar ik geloof er eigenlijk niet in. Een vriendin van me met een uitgesproken auto-smaak droomt van een Jensen, een nogal hoekige sportwagen, twee anderen rijden bij voorkeur in de al eveneens kubistische Volvo stationwagons. Zelf hou ik daarentegen van auto's als een Engelse bolhoed, mijn Rover P4, en ik vind de Volkswagen Kever prachtig.

Toen ik werd afgeschilderd als een machistische criticus die niet tegen lesbische poëzie kan, was ik gekrenkt.

Zegt het iets over mijn manzijn, hun vrouwzijn? Toen Maaike Meijer mij in haar proefschrift 'De lust tot lezen' afschilderde als een machistische criticus die niet tegen lesbische poëzie kon, was ik gekrenkt. We hebben het inmiddels trouwens wel bijgelegd geloof ik, want ik ben niet van Mars.

Vrouwenwereld Ik ben buiten mijn schuld opgegroeid in een vrouwenwereld, met alleen zusjes en dochters, mijn vader was veelal weg om de mensheid buitenshuis met het Woord te bedienen. Ben ik er een vrouwelijke man door geworden? Geen idee. Soms valt me iets op dat op een soort gender-issue lijkt te wijzen. Zo lees ik momenteel van de negentiende-eeuwse schrijver Henry James 'The Portrait of a Lady': prachtig boek met wat mij een van de mooiste vrouwenportretten uit de wereldliteratuur toeschijnt, van de dame in kwestie, de Amerikaanse Isabel Archer, knap, intelligent, slim, fantasievol, boordevol interessante gedachten en overwegingen: een compleet mens. Henry James was (crypto-) homoseksueel en nu ik erover nadenk komen in mijn beleving de mooiste vrouwenportretten uit de literatuur, toeval of niet, uit die hoek. Louis Couperus die met ongelooflijke nuance en inlevingsvermogen in 'Eline Vere' er eentje schilderde, Marcel Proust die in 'A la recherche du temps perdu' Odette Swann neerzette, raadselachtig en eenvoudig ineen. Hebben homoseksuele schrijvers die niet uit de kast zijn gekomen er misschien een betere, verfijndere kijk op? Het zou kunnen, maar ineens lees ik bij James toch weer een dom cliché van jewelste, als hij over een zekere Madame Merle schrijft: 'Ze kon goed denken - een zeldzame prestatie voor vrouwen'. Oeps, weg mooi vrouwenportret.