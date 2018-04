Die heilstaat na Trump is nog ver weg

Charles Groenhuijsen lijkt in zijn artikel 'Waarom Trump juist een zegen is voor links Amerika' het spreekwoord 'What doesn't kill you, makes you stronger' te huldigen. Trump als het paardenmiddel dat de zieke progressieven beter moet maken. Maar ik deel zijn optimisme niet. Er is een heel goede kans dat Trump ons allemaal zal doden, letterlijk (kernoorlog) of figuurlijk (door onherstelbare schade aan staat en economie) .

Grote kater

Bovendien is er het nodige aan te merken op Groenhuijsens analyse van wat er mis is met progressief Amerika. Het is modieus de schuld te geven aan onvoldoende inspirerende kandidaten, Maar de golf van begeestering die Barack Obama in 2008 naar het presidentsambt tilde, heeft juist in progressieve kring voor een grote kater gezorgd. Want Obama ontpopte zich als een bangelijke weifelaar, die elke worsteling met de Republikeinen begon met juist de progressieve idealen te verkwanselen, zonder daarvoor een Republikeinse tegenprestatie te verlangen. Ik denk dat die teleurstelling ertoe geleid heeft dat net genoeg Democraten thuis bleven om de overwinning aan Trump te geven.

Kortom, de Democraten hebben leergeld betaald met achter een keizer zonder kleren aan te lopen en de weinig inspirerende maar super-competente kandidaat Clinton deed het op zichzelf goed genoeg (3 miljoen stemmen meer). Maar het is ontegenzeggelijk waar dat de Democraten een scherp verdeelde coalitie vormen van facties die door het Amerikaanse kiesstelsel tot elkaar veroordeeld zijn. Ze zullen nooit op de andere partij stemmen, maar ze kunnen wel thuisblijven.

De harde kern van 'Deplorables' die Trump als rattenvanger wist mee te lokken naar het stemhokje, blijft aanwezig

Het probleem is dus de mobilisatie van de eigen kiezers, want stemmen van de tegenstander krijgen kan men gevoeglijk vergeten, zelfs al is het enthousiasme bij de andere partij gedempt. Trumps wanbeleid zou inderdaad tot een grote opkomst van boze Democratische en onafhankelijke kiezers bij de komende verkiezingen kunnen leiden. Maar daarmee is het probleem van de onderlinge verdeeldheid bij de Democraten niet opgelost. Zo lang blijft altijd het gevaar van een nieuwe Trump loeren, want de harde kern van 'Deplorables' die hij als rattenvanger wist mee te lokken naar het stemhokje, blijft aanwezig. En zou zomaar in 2028 de heilstaat die Groenhuijsen voorziet, onmogelijk kunnen maken. Maar dat is van later zorg. Eerst moeten we Trump overleven.