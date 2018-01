Die heerlijke lichtheid in Tanger is uiteindelijk alles

Ze zijn gepensioneerd, tijd voor wat bezoekjes aan de kleinkinderen. Mijn vader, een slager-in-ruste, mijn moeder, een huisvrouw met een schoonmaak-tic. Echtgenote Saida wijst me erop. "Er staat nog geen gebruikt kopje op het aanrecht of ze heeft 'm al schoongemaakt." Hoe snel de wereldproblematiek naar de achtergrond schuift, wanneer die twee mensen zich aandienen. De PVV, de Nederlandse Leeuw, het Mauritshuis, de Turkse invasie in Syrië - het kan me allemaal gestolen worden. Aan deze momenten met de oude baas zal ik nog vaak terugdenken, het grote wereldgebeuren niet. Dit zijn de feiten.

In het begin ben ik bang dat de stad hen alleen maar kan teleurstellen. Te druk en in veel opzichten te werelds. Het tegenovergestelde gebeurt. Met verbazing zie ik toe hoe soepel ze hun weg vinden in deze hectische stad. Mijn moeder knoopt een praatje aan met de bakker en in het gesprek ontdekken ze dat ze streekgenoten zijn. Ik verbaas me over de hoeveelheid wandelkilometers die ze maakt: ze heeft de stokken van nordic walking niet nodig. Toch klaagt ze in Nederland over vermoeidheid. Wat is er toch gebeurd met deze mensen?

Hoeveel van dit soort wandelingen zullen we maken totdat het niet meer kan?

Mijn vader wisselt euro's voor dirhams en komt thuis vol verhalen. De geldwisselaar blijkt ook een streekgenoot. Hier heb ik behoefte aan. Ouders zijn de mensen die voor jou de wereld kleiner, overzichtelijker en veilig maken. Met hen aan mijn zijde word ik onsterfelijk - de aanwezigheid van onze ouders jaagt de dood de deur uit. Wat heb ik gevochten met de man die naast me loopt over de Rue Mexique, en wat een vrede stralen we nu uit. Naar de vismarkt met hem gaan, is een feest. Hij wijst naar de uitgestalde dorades en vertelt me welke vers zijn en welke niet. Ik knoop het in mijn oren. We proeven olijven, hij koopt op straat bij een dametje brood. Ik liep wel honderdmaal langs deze vrouw, haar brood is heerlijk. Hoe weet deze man dit?